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الإثنين 15 أبريل 2024
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

جدو: سعيد بالحفاظ على صدارة الدوري رغم الاصابات المفاجأة

مباراة بيراميدز والمقاولون
مباراة بيراميدز والمقاولون

عبر محمد ناجي جدو مدرب فريق نادي بيراميدز عن رضاه وسعادته بالفوز الهام الذي حققه الفريق على حساب المقاولون العرب بهدفين دون مقابل والاستمرار في صدارة جدول ترتيب الدوري، على الرغم من الصعوبات الكبيرة التي واجهت الفريق قبل اللقاء والإصابات المفاجئة التي تعرض لها اللاعبون وتحديدا إبراهيم عادل الذي خرج من التشكيل بشكل مفاجئ.

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مدرب بيراميدز يشكو سوء أرضية ملعب المقاولون

وحقق بيرامبدز فوزا هاما على حساب المقاولون العرب بهدفين دون مقابل سجلهما وليد الكرتي وفيستون ماييلي في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة لبطولة الدوري على استاد الجبل الأخضر.

وأبدى جدو عدم رضاه على المستوى السيء الذي كانت عليه أرضية ملعب المقاولون العرب والتي لم تساعد الفريقين على تقديم الأداء المطلوب في المباراة، ورغم ذلك تحدى الفريق تلك الصعوبات ونجح في تحقيق فوز مهم والاستمرار في الصدارة، ولابد على رابطة الأندية إيجاد حل لمشاكل الملاعب في بطولة الدوري.

جدو أوضح أن الفريق أمامه فرصة جيدة ومتسع من الوقت لالتقاط الأنفاس والتحضير جيدا لمواجهة البنك الأهلي المقبلة خاصة وأن الفوز ضروري للابتعاد أكثر بالقمة.

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