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الإثنين 15 أبريل 2024
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مدرب بيراميدز يشكو سوء أرضية ملعب المقاولون

مباراة بيراميدز والمقاولون
مباراة بيراميدز والمقاولون

عبر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز عن سعادته البالغة بالفوز الهام الذي حققه الفريق على حساب المقاولون العرب بهدفين دون مقابل وتصدر قمة ترتيب الدوري.

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بيراميدز يهزم المقاولون ويعزز صدارة الدوري المصري

 واكد أن المكسب مهم للغاية خاصة في ظل الصعوبات التي واجهت الفريق بسبب الإصابات المفاجئة التي سبقت تلك المواجهة، ولكنه في ذات الوقت غير راض تماما على أرضية الملعب التي خاض عليها الفريق اللقاء، ولابد أن تكون الأمور أفضل في ملاعب كرة القدم المصرية.


وحقق بيرامبدز فوزا هاما على حساب المقاولون العرب بهدفين دون مقابل سجلهما وليد الكرتي وفيستون ماييلي في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة لبطولة الدوري على استاد الجبل الأخضر.

أضاف المدير الفني أن الفوز هو خطوة مهمة في مشوار الدوري الممتاز، ويأخذ البطولة خطوة بخطوة، ومن المهم حاليا استغلال الأيام التسعة الراحة من أجل التحسن قبل مواجهة البنك الأهلي المقبلة الهامة في البطولة.

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