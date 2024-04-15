حيل بسيطة تعالج الإمساك وتحسن الهضم

إصابة الإنسان بالإمساك قد تكون مؤلمة وتسبب مشاكل مثل التقلصات والغازات، مما يؤثر على الشهية والقدرة على تناول الطعام، ويمكن أن تنجم عنه أضرار صحية جسيمة مثل قساوة البراز وعدم القدرة على الإخراج بشكل منتظم.

نصائح للتخلص من الإمساك

وفقًا لتقرير نُشر على موقع houstenmethodistonhealth، هناك العديد من النصائح التي يمكن أن تساعد في التخلص من الإمساك وتعزيز حركة الأمعاء، مما يجعل البراز أكثر ليونة ويقلل من المشاكل التي قد تنتج عن فترات طويلة من عدم الإخراج. ومع ذلك، من الضروري استشارة الطبيب المختص لتقييم الحالة، خاصةً إذا كانت الحالة مزمنة.

من بين النصائح المباشرة والفعّالة:

1. تناول ملين بسيط بتوجيه من الطبيب، حيث يمكن أن يساعد في تليين البراز وتسهيل الإخراج دون التسرع في الاختيار للملينات الآمنة.

2. زيادة الحركة وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، حيث تُسهم في تحسين حركة الأمعاء وتحفيز المعدة لهضم الطعام وتسهيل الإخراج.

3. شرب الكمية الكافية من الماء والسوائل غير المحلاة، حيث يُعتبر ذلك أمرًا أساسيًا لتليين البراز وتحفيز حركة الأمعاء.

4. تناول الأطعمة التي تحتوي على عناصر تليّن البراز مثل الخضروات والفواكه الصحية، بالإضافة إلى الحبوب الكاملة والبذور مثل الشيا واليقطين والعدس والفاصوليا البيضاء.

بتطبيق هذه النصائح بشكل منتظم، يمكن تحسين حالة الإمساك وتقليل المشاكل الصحية المرتبطة به.

مشروبات بسيطة لتعزيز صحة الكبد وإزالة السموم

من ناحية أخرى، الكبد يعتبر من أهم الأعضاء في جسم الإنسان، فهو المسؤول عن إزالة السموم بشكل طبيعي، ولكن بعض المشروبات البسيطة يمكن أن تعزز صحة الكبد وتعينه على أداء مهامه بفعالية أكبر، وفقًا لتقرير منشور في "تايمز أوف إنديا".

1. حليب الكركم:

يحتوي الكركم على مركب يُعرف باسم الكركمين، والذي يتميز بخصائصه المضادة للالتهابات والأكسدة، وعندما يمزج بالحليب الدافئ، يشكل حليب الكركم - المعروف أيضًا بالحليب الذهبي - مشروبًا مهدئًا يساهم في دعم صحة الكبد.

2. عصير البنجر:

يحتوي البنجر على مضادات أكسدة ومركبات مثل البيتالين التي تعزز وظائف الكبد وتساعد على تنقية السموم منه، وبالتالي تناول عصير البنجر الطازج أو إضافة البنجر إلى عصائرك يمكن أن يُعزز صحة الكبد.

3. الشاي الأخضر:

يحتوي الشاي الأخضر على مادة تُعرف باسم الكاتيكين، وهي مضادات أكسدة تحمي الكبد وتعزز عملية إزالة السموم، وبذلك فإن تناول كوبين من الشاي الأخضر يوميًا يمكن أن يدعم صحة الكبد.

4. ماء الليمون:

يُعتبر تناول كوب من الماء الدافئ بالليمون في بداية اليوم ممارسة صحية، حيث يحتوي الليمون على فيتامين C الذي يحفز إنزيمات إزالة السموم من الكبد، ويعزز إنتاج الصفراء التي تساعد في تحطيم الدهون في الكبد.