هل آمن على الصحة.. ما هو نظام الوجبة الواحدة للتخسيس؟

تنتشر العديد من الأنظمة الغذائية لفقدان الوزن، ومنها نظام OMAD أو الوجبة الواحدة، الذي يتضمن تناول وجبة مشبعة في اليوم مع الصيام بعدها أو تناول كميات قليلة من الطعام بقية اليوم، حسب تقرير "Food-tv".

هل يوصي خبراء التغذية بنظام الوجبة الواحدة؟

يعتبر نظام OMAD نهجًا متطرفًا حيث تُستهلك جميع السعرات الحرارية يوميًا في وجبة واحدة، ويمكن تطبيقه بتناول وجبة واحدة يوميًا أو تحديد فترة زمنية لتناول الطعام خلال اليوم.

لكن خبراء التغذية لا ينصحون باتباعه يوميًا، بل يُفضل دمجه مع أنظمة أخرى مثل الصيام المتقطع لبعض الأيام فقط، وذلك لتجنب الآثار السلبية.

هل نظام الوجبة الواحدة آمن وصحي؟

تناول الطعام بكمية كبيرة في نظام الوجبة الواحدة قد يكون صعبًا وغير ملائم للمعدة، مما يؤثر على الهضم ويسبب مشاكل مثل الانتفاخ وصعوبة الهضم.

يمكن أن يؤدي التوقف عن تناول الطعام لفترة طويلة إلى زيادة مستويات الجوع والرغبة الشديدة في تناول الطعام، وقد يؤدي ذلك إلى تناول كميات زائدة من الطعام غير الصحي.

تشعر بالتعب والضعف والرعشة وصعوبة التركيز نتيجة لعدم توفر الطاقة بشكل مناسب.

إضافة إلى ذلك، قد يؤدي اتباع هذا النظام بشكل غير مناسب لفترات طويلة إلى نقص في العناصر الغذائية وفقدان كتلة العضلات، مما يؤثر سلبًا على الصحة العامة وساعة الجسم البيولوجية.

بشكل عام، يعتبر هذا النظام غير صحي لأنه يحد من السعرات الحرارية بشكل مفرط مما يؤدي إلى سوء التغذية وتأثيرات سلبية على صحة الأمعاء.

مشروبات بسيطة لتعزيز صحة الكبد وإزالة السموم

من ناحية أخرى، الكبد يعتبر من أهم الأعضاء في جسم الإنسان، فهو المسؤول عن إزالة السموم بشكل طبيعي، ولكن بعض المشروبات البسيطة يمكن أن تعزز صحة الكبد وتعينه على أداء مهامه بفعالية أكبر، وفقًا لتقرير منشور في "تايمز أوف إنديا".

1. حليب الكركم:

يحتوي الكركم على مركب يُعرف باسم الكركمين، والذي يتميز بخصائصه المضادة للالتهابات والأكسدة، وعندما يمزج بالحليب الدافئ، يشكل حليب الكركم - المعروف أيضًا بالحليب الذهبي - مشروبًا مهدئًا يساهم في دعم صحة الكبد.

2. عصير البنجر:

يحتوي البنجر على مضادات أكسدة ومركبات مثل البيتالين التي تعزز وظائف الكبد وتساعد على تنقية السموم منه، وبالتالي تناول عصير البنجر الطازج أو إضافة البنجر إلى عصائرك يمكن أن يُعزز صحة الكبد.

3. الشاي الأخضر:

يحتوي الشاي الأخضر على مادة تُعرف باسم الكاتيكين، وهي مضادات أكسدة تحمي الكبد وتعزز عملية إزالة السموم، وبذلك فإن تناول كوبين من الشاي الأخضر يوميًا يمكن أن يدعم صحة الكبد.

4. ماء الليمون:

يُعتبر تناول كوب من الماء الدافئ بالليمون في بداية اليوم ممارسة صحية، حيث يحتوي الليمون على فيتامين C الذي يحفز إنزيمات إزالة السموم من الكبد، ويعزز إنتاج الصفراء التي تساعد في تحطيم الدهون في الكبد.