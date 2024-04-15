"ليست صدفة".. تشافي يعلق على تواجد 4 مدربين من برشلونة في نصف نهائي أوروبا

علق تشافي مدرب نادي برشلونة على تواجد مدربين من مدرسة النادي الكتالوني في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بالموسم الحالي.

ويستعد برشلونة لاستضافة باريس سان جيرمان مساء غدا الثلاثاء في التاسعة بتوقيت القاهرة ضمن اياب نصف دوري أبطال أوروبا.

وكان برشلونة قد وضع قدما في نصف النهائي بعدما عاد من العاصمة الفرنسية بفوز ثمين على حساب باريس سان جيرمان بثلاثية مقابل هدفين.

قال تشافي خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان : "لا أعتقد أنها صدفة، مدرسة برشلونة تنتج العديد من المدربين، يخرج كل مدرب فلسفته ولكن تحت مظلة برشلونة والجينات والحمض النووي لدى الجميع".

وواصل: "مواجهة إنريكي ممتعة، بجانب جوارديولا ولويس أراجونيس، إنريكي من المدربين الذين أثروا بي أكثر من غيرهم، عندما أفكر في ما يجب أن أفعله أتذكر ماذا تعلمت منهم في هذه المواقف، لقد أثروا حقًا على عقليتي