عاجل
تعرف على سعر الذهب صباح اليوم الاحتلال الإسرائيلي يقتحم عدة مدن فلسطينية سحب وأمطار غزيرة وسيول على هذه المناطق.. درجات الحرارة الاحتلال يقتحم مدينة الخليل وشرق طولكرم فجر اليوم حزب الله اللبناني يعلن استهدافه لمواقع للجيش الإسرائيلي اليوم
الثلاثاء 30 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام بايرن ميونخ بدوري الأبطال

ريال مدريد
ريال مدريد

يستعد ريال مدريد لموقعة مثيرة وحماسية أمام نظيره بايرن ميونخ، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري.

txt

بايرن ميونخ وريال مدريد.. موعد المباراة والقنوات الناقلة


ومن المقرر أن يستضيف ملعب "إليانز آرينا" موقعة بايرن ميونخ وريال مدريد بألمانيا.
ويُفكر الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، في الخروج بنتيجة إيجابية خلال موقعة بايرن ميونخ.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام بايرن ميونخ

حراسة المرمى: أندريه لونين.
خط الدفاع: فيرلاند ميندي - إيدير ميليتاو - أنطونيو روديجر - داني كارباخال.
خط الوسط:إدواردو كامافينجا - توني كروس - فيديريكو فالفيردي.
خط الهجوم: جود بيلينجهام - رودريجو جويس - فينيسيوس جونيور


موعد مباراة بايرن ميونخ وريال مدريد والقنوات الناقلة

تنطلق مواجهة بايرن ميونخ أمام نظيره ريال مدريد في تمام العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء، في المباراة التي ستشهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا من عشاق البفاري بألمانيا.
تُنقل مباراة بايرن ميونخ وريال مدريد عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، والحاصلة على حقوق بث دوري أبطال أوروبا في أدواره الاقصائية.

مواد متعلقة

لاعب طائرة الأهلي: التتويج بكأس مصر يمثل تحديًا كبيرًا

الجريدة الورقية