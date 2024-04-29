حكاوى

الإثنين 29/أبريل/2024 - 07:25 م 4/29/2024 7:25:13 PM

فعلاً مصر تحمل على عاتقها هموم الأمة العربية وعلى رأسها الدولة الفلسطينية، فمنذ فجر التاريخ وهذا الدور لا يفارق عيون مصر، وتحديداً فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، بداية من نشأة الحركة الصهيونية حتى قيام وعد بلفور الإنجليزى، وانتهاء بالحرب العربية وتأسيس الكيان المحتل فى الأرض العربية الفلسطينية، ومؤخراً منذ اندلاع الحرب الصهيونية البشعة منذ السابع من أكتوبر الماضى حتى كتابة هذه السطور.. وكم من لقاءات واجتماعات استضافتها القاهرة أولاً بشأن لم الشمل الفلسطنيى ووحدة الفصائل الفلسطينية المختلفة، إضافة إلى المباحثات الشاقة والمضنية التى تقوم بها مصر مع الجانب الإسرائيلى والأمريكى وكل دول المجتمع الدولى من أجل إنهاء الحرب الإسرائيلية البشعة وضمان إنفاذ المساعدات إلى الأشقاء فى غزة ومنع التهجير القسرى للفلسطينيين من أجل عدم تصفية القضية الفلسطينية.

كما أعلن مراراً وتكراراً الرئيس عبدالفتاح السيسى أن ضمان استقرار الشرق الأوسط هو تنفيذ الشرعية الدولية بحل الدولتين، القائم على إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيه 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. ولن تنعم إسرائيل ولا أمريكا ولا منطقة الشرق الأوسط بالراحة والهدوء إلا بتفعيل حل الدولتين، ما يعنى ضرورة الانخراط الجاد والفورى فى مسارات التوصل إلى حل سياسى عادل ومستدام، والذى يظن أن الولايات المتحدة ودول المجتمع الدولى بمنأى عن التأثر من هذا الوضع المتأزم والمتردى، مخطئ مائة فى المائة، فالعالم كله بلا استثناء سيناله تأثير واضح وصريح، ومصالحه كلها تتأثر بهذه الأوضاع المضطربة التى تشهدها حالياً المنطقة. ومن باب أولى على أمريكا أن تساعد مصر فى مفاوضات السلام التى تطالب بها، والمساعدة فى حل الدولتين، بدلاً من مساعدة إسرائيل بالسلاح وزيادة برطعتها فى المنطقة بهذه الصورة البشعة.

وما زالت القاهرة تواصل كل الجهود الشاقة من أجل منع إسرائيل من العملية العسكرية باجتياح رفح الفلسطينية، وقدمت مصر فى هذا الشأن رؤية شاملة لوقف الحرب وتبادل الأسرى، والدخول فى مفاوضات، بدلاً من كل هذه الأوضاع الإجرامية التى تمارسها تل أبيب. والحقيقة أن المقترحات المصرية لاقت ردود أفعال إيجابية واسعة لدى كثير من الدول، ويبقى على الولايات المتحدة أن تتخلى عن عنادها بالوقوف إلى جوار إسرائيل، ويتم تفعيل حل الدولتين.. ولا أكون مخطئاً أن صورة أمريكا والمجتمع الدولى الآن باتت سيئة فى عيون كل شعوب العالم، ويكفى المظاهرات العارمة التى تجتاح الولايات المتحدة وكل أنحاء العالم للتنديد بمواقف واشنطن وتل أبيب، فإلى متى تظل أمريكا فى هذا العناد البشع.

إن المقترحات المصرية التى تلقى كل هذا القبول هى الحل الحقيقى لوقف الحرب الإسرائيلية وعودة الهدوء إلى المنطقة، إضافة إلى أنها تضمن عدم تأثر المصالح الأمريكية وغيرها من دول المجتمع الدولى.