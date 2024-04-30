جامعة كولومبيا الأمريكية تبدأ بفصل الطلاب المعتصمين

مع استمرار اعتصام الطلاب بجامعة كولومبيا الأمريكية احتجاجًا على دعم الجامعة للكيان الصهيوني، منددين بحرب إسرائيل الوحشية على قطاع غزة، قالت جامعة كولومبيا، إنها بدأت في إجراءات فصل الطلاب الذين لم يلتزموا بمهلة فض الاعتصام المؤيد للفلسطينيين.

وأضافت الجامعة، أن قرار فصل طلاب من بين المتظاهرين تضامنًا مع قطاع غزة، كجزء من جهودها "لضمان سلامة الحرم الجامعي"، بحسب القاهرة الإخبارية.

ومن جانبها، أعلنت نعمت مينوش شفيق، رئيسة جامعة كولومبيا، فشل المحادثات مع محتجين مؤيدين للفلسطينيين لإزالة خيام نصبوها في حرم الجامعة، وحثتهم على إنهاء احتجاجهم طوعًا وإلا سيُفصلون من الجامعة.

وقالت نعمت إن المحادثات التي استمرت أيامًا بين الطلاب المنظمين للاحتجاج والقادة الأكاديميين لم تفلح في كسر الجمود فيما يتعلق بالخيام التي نصبها المحتجون على الحرب الإسرائيلية على غزة.

وأضافت نعمت في بيان أن جامعة كولومبيا لن تسحب استثماراتها في الأصول التي تدعم الجيش الإسرائيلي، وهو مطلب رئيسي للمحتجين، لكنها عرضت الاستثمار في الصحة والتعليم في غزة وتحسين الشفافية بخصوص الممتلكات الاستثمارية المباشرة التابعة للجامعة.

يذكر أن جامعة كولومبيا بدأت في إصدار قرارات تعليق الدراسة، فيما اشتبك المتظاهرون والشرطة يوم الاثنين في جامعة تكساس في مواجهة أسفرت عن عشرات الاعتقالات، بينما توسلت الكليات في جميع أنحاء الولايات المتحدة إلى المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين لإزالة الخيام مع احتفالات التخرج يقترب.. بحسب وكالة الأنباء الأمريكية “اسوشيتد برس”.

فيما يتجادل المتظاهرون حول الحرب الإسرائيلية ضد حماس وعدد القتلى المتزايد فيها، ويقترب عدد الاعتقالات في الجامعات في جميع أنحاء البلاد من 1000 شخص مع انتهاء الأيام الأخيرة من الفصل الدراسي، وتجبر هذه الضجة الكليات على النظر في علاقاتها المالية مع إسرائيل، فضلا عن دعمها لحرية التعبير.