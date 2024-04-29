الآن بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا يلا شوت بـدون تقطيع اليوم في الدوري الإسباني

الآن بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا يلا شوت بـدون تقطيع اليوم في الدوري الإسباني ، وتهتم جماهير البرسا الآن، بالوصول إلى القنوات الناقلة لـ بث مباشر مباراة برشلونة وفالنسيا اليوم في الدوري الإسباني 2023-2024، ويأتي هذا اللقاء بعد فترة صعبة على النادي الكتالوني، حيث أولًا الخروج من مسابقة دوري أبطال أوروبا على يد باريس سان جيرمان، وثانيًا خسارة ديربي إسبانيا أمام ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليتأكد بهذه النتيجة ضياع فرصة نادي برشلونة في الاحتفاظ بلقب الليجا الإسبانية؛ لهذا يريد عشاق الساحرة المستديرة متابعة مباراة برشلونة ضد فالنسيا مباشر اليوم.

ويرصد موقع بوابة الوفد، آخر أخبار الفرق الرياضية المحلية والعالمية، ومواعيد مباريات اليوم في مختلف البطولات حول العالم؛ لذلك سوف ننقل لكم فيما يلي، القنوات الناقلة لمشاهدة مباراة برشلونة اليوم مباشر ضد فالنسيا في لا ليجا، بالإضافة إلى موعد بث مباشر مباراة برشلونة وفالنسيا اليوم في الدوري الإسباني الممتاز.

موعد مباراة برشلونة ضد فالنسيا مباشر اليوم في الدوري الإسباني

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، منافسه فريق فالنسيا، وذلك في المباراة المرتقب إقامتها مساء اليوم الاثنين الموافق 29 أبريل الجاري، ضمن منافسات الجولة الـ 33 من بطولة الدوري الإسباني لموسم 2023/2024، وتُقام أحداث مباراة برشلونة وفالنسيا مباشر اليوم على أرضية ملعب "مونتجويك" معقل البرسا.



لمشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا في الدوري الإسباني 2024 .. اضغط هنا

لمشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا في الدوري الإسباني 2024 .. اضغط هنا

فيما تحدد موعد مشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة ضد فالنسيا اليوم في الدوري الإسباني 2023-2024، لتنطلق صافرة اللقاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، وفي تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني 2023/2024 برصيد 70 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن جيرونا صاحب الوصافة، فيما يأتي فريق فالنسيا في المركز الـ 8 من ترتيب الليجا الإسبانية بواقع 47 نقطة.

القنوات الناقلة لـ بث مباشر مباراة برشلونة وفالنسيا اليوم في الدوري الإسباني 2023-2024

تتساءل الجماهير عن القنوات الناقلة لـ بث مباشر مباراة برشلونة ضد فالنسيا اليوم في الدوري الإسباني 2023-2024، حيث إن قناة بين سبورت القطرية المشفرة، هي الناقل الحصري لها مثلها مثل باقي الدوريات الكبرى داخل أوروبا، ولكنها تقدم خدمة البث المباشر، للجماهير المشتركين لديها فقط في نطاق الشرق الأوسط وشمال قارة إفريقيا؛ لذلك فإن تردد قناة Bein sports 1 التالي، سيعرض مشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة وفالنسيا اليوم.

تردد قناة Bein sports 1 القمر الصناعي: نايل سات التردد: 11013 معدل الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/2 مشفرة

ويحتل برشلونة المركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني، ولديه في رصيده 70 نقطة خلف جيرونا الوصيف بفارق نقطة.

بينما يتواجد فالنسيا في المركز الثامن برصيد 47 نقطة، في جدول الترتيب الذي يتصدره ريال مدريد بـ 84 نقطة.

كانت مباراة الدور الأول بين برشلونة وفالنسيا انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله لكل فريق.

وسيسعى برشلونة للانتصار على الخفافيش من أجل استعادة المركز الثاني الذي يحتله جيرونا ب71 نقطة.

وكشفت تقارير صحيفية عن استعداد مسؤولي نادي برشلونة للإطاحة بثلاثة لاعبين من الفريق من أجل التعاقد مع برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي.

ووفقًا لصحفية "ماركا " الإسبانية فإن فريق برشلونة مستعد للتخلي عن خدمات واحد من ثلاثي الفريق أراوخو أو دي يونج أو رافينيا للتعاقد مع سيلفا بناء علي طلب من تشافي المدير الفني للفريق.

وأكدت الصحيفة إن برشلونة يريد التخلص عن واحد من هذا الثلاثي لتوفير الأموال اللازمة التي ستساعد النادي علي إتمام صفقة الدولي البرتغالي.