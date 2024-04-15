نقص البوتاسيوم في الجسم يسبب الإمساك

أخبر الطبيب البريطاني أندرو ثورنبر إكسبريس أن نقص البوتاسيوم في الجسم هو السبب الرئيسي للإمساك، ويقول الطبيب إن كمية البوتاسيوم في جسم الإنسان تعتمد بشكل مباشر على مدى جودة عمل القولون، ومن السهل ملاحظة الأعطال المعوية - ستبدأ مشاكل التغوط.

وأضاف أندرو ثورنبر: يمكن أن يكون الإمساك المنتظم الناجم عن نقص البوتاسيوم نذيرا بأمراض القلب.

البوتاسيوم هو مادة أساسية لضمان تشغيل العديد من العمليات بأمان في الجسم وعلى وجه الخصوص، هم الذين يدعمون العمل الصحيح ليس فقط للأمعاء، ولكن أيضا للقلب، وكذلك الكلى والعضلات والأعصاب،" أوضح الطبيب.

الإمساك يؤدي إلى تطور أمراض القلب والأوعية الدموية

يوصي ثورنبر بعدم تجاهل ظاهرة الإمساك، لأن وجودهم يشير إلى وجود تدهور تدريجي في عمل أعضاء الجسم الأخرى.

وأشار الخبير إلى أنه "إذا تم تجاهل الإمساك لفترة طويلة، فقد يؤدي ذلك إلى تطور أمراض القلب والأوعية الدموية، والتي يمكن أن تكون مميتة أيضا".

أيضا، وفقا للطبيب، يمكن أن تكون الظواهر التالية إشارات إلى نقص البوتاسيوم في الجسم:

التعب المزمن،

خدر في الأطراف،

تغيير حاد في المزاج،

تشنجات العضلات،

تدهور مفاجئ في الصحة والإغماء.

وفقا للأطباء البريطانيين، يجب استهلاك 3.5 ملليغرام على الأقل من البوتاسيوم يوميا، وللقيام بذلك، يجب إدراج البطاطس والمشمش المجفف والزبيب والفاصوليا والخضر والموز والحليب في النظام الغذائي.

ما هو البوتاسيوم وتأثيره على الجسم

يعد البوتاسيوم من أهم المعادن الأساسية للصحة، حيث يقوم بالعديد من الوظائف، وأبرزها تنظيم توازن سوائل الجسم، وكذلك تنظيم ضربات القلب، وتعزيز العضلات والأعصاب، وهو ضروري لتوليف البروتين واستقلاب الكربوهيدرات.

يحافظ الجسم على المستوى الصحيح للبوتاسيوم من خلال التنسيق بين كمية البوتاسيوم المُستَهلَكة مع الكمية المفقودة، ويجري تناول البوتاسيوم من خلال الطعام والشرابات المحتوية على الكهارل (بما فيها البوتاسيوم) ويُفقَدُ بشكلٍ رئيسيٍّ من خلال البول.كما يَجرِي فقدُ بعض البوتاسيوم من خلال السبيل الهضمي والعَرَق.يمكن للكلى السليمة ضبط طرح البوتاسيوم لتتناسب مع تغيُّرات الاستهلاك.

تُؤثِّرُ بعضُ الأدوية وبعض الحالات في حركة البوتاسيوم داخل وخارج الخلايا، مما يؤثِّر بشكلٍ كبيرٍ في مستوى البوتاسيوم في الدَّم.