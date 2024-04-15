عقد مراجعات نهائية مجانية بالمدارس ضربة للدروس الخصوصية

لقى قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بعقد مراجعات نهائية مجانية لطلاب الشهادات الإعدادية والثانوية للعام الدراسي 2023-2024، ترحيبًا واسعا.

وأشاد الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي وأستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، بتنظيم وزارة التربية والتعليم مراجعات عامة لطلاب الشهادات الإعدادية والثانوية لأول مرة منذ فترة.

وأوضح الخبير التربوي أن تنظيم مراجعات مجانية يعيد ثقة الطلاب وأولياء الأمور الوزارة بدلا من إحساسهم بتخليها عنهم.

وأضاف الخبير التربوي أن تنظيم مراجعات مجانية يتيح الفرصة للطلاب من مختلف المستويات الاقتصادية الاستفادة منها وبالتالي تكافؤ الفرص بين الطلاب، ويقلل من استغلال معلمى الدروس الخصوصية للطلاب أثناء المراجعات لأنهم يستنزفوا أموال أولياء الأمور خلالها.

ولفت الخبير التربوي إلى أن اختيار معلمين تربويين متخصصين عكس معلمي الدروس الخصوصية أغلبهم غير تربويين وغير متخصصين، وتحت إشراف الوزارة والمديريات يسمح بضبطها وعدم وقوع أي اختراق للقواعد.

وطالب الخبير التربوي بضمان الظروف التى تجذب المعلمين المتميزين للعمل في مراجعات الوزارة مثل المقابل المجزى والفورى، وإعلام أولياء الأمور بها بجميع الوسائل وعرض مشاهد فيديو لأحد تلك المراجعات، مع البعد عن أي تعقيدات إدارية تعوق نجاح تلك التجربة.

عقد مراجعات نهائية مجانية يعيد دور المدرسة التربوي

وأكد الدكتور عاصم حجازي، الخبير التربوي وأستاذ علم النفس التربوي بجامعة القاهرة، أن التوجيه بعقد مراجعات نهائية مجمعة للطلاب قبل الامتحانات يعمل على استعادة المدرسة لدورها التربوي وتحملها المسؤولية بشكل كامل عن تعليم الطلاب وإيمان الوزارة والمعلمين بأن التعليم رسالة وليس وظيفة وسوف يكون لهذا القرار مردود إيجابي يتمثل في استعادة الثقة بين كل من الطلاب وأولياء الأمور والمدرسة .

وأضاف الخبير التربوي أن عقد مراجعات نهائية يستهدف تعميق الشعور بالولاء والانتماء للمدرسة وللنظام التعليمي، وفتح أفاق جديدة لجذب الطلاب للمدرسة وربطهم بها ومساعدتهم على التخلي تدريجيا عن التمسك بالدروس الخصوصية.

ولفت إلى أنها تجعل المدرسة بيئة جاذبة للطلاب ومحط اهتمامهم ومحور انتباههم، وتساعد على تخفيف حدة التوتر والقلق لدى الطلاب لأنهم يحصلون على المراجعة داخل المدرسة التي تعد جزءا أساسيا من النظام التعليمي الذي يتم تقويمهم وفقا لأهدافه.

ونوه الخبير التربوي بأن المراجعات ستتأكد من تحقق نواتج التعلم بشكل جيد والحصول على تغذية راجعة عن أداء المعلمين طوال فترة الدراسة وإتاحة الفرصة لاكتشاف نقاط القصور والمبادرة لعلاجها قبل الامتحانات.

وتابع الخبير التربوي بأن عقد مراجعات مجانية تحافظ على وقت الطالب وعدم إهداره أو تبديد مجهوده في التنقل بين الدروس الخصوصية خارج نطاق المدرسة، وتخفف العبء عن كاهل الطلاب وأولياء الأمور وتخليصهم من أعباء الدروس الخصوصية.