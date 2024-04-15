إحالة العاملين المقصرين في عملهم بالمنشآت الخدمية للتحقيق بمراكز الشرقية

أحال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الاثنين، عدد من العاملين غير المتواجدين بمقر عملهم بالمنشآت الخدمية المختلفة للتحقيق، وإتخاذ اللازم قانوناً حيالهم، لإعادة الإنضباط للعمل، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

أكد محافظ الشرقية، ضرورة الإستمرار بتكثيف أعمال لجان المتابعة و المرور المُفاجيء على المنشآت الخدمية، لتحقيق الإنضباط في منظومة العمل، وتحسين مستوى الأداء، والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقام محمد السيد، مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام، بتشكيل عدد من اللجان من إدارة المتابعة الميدانية للمرور على المنشآت الخدمية بمراكز الزقازيق وأبو كبير ومشتول السوق وكفر صقر، لمتابعة سير إنتظام العاملين بها، والتأكد من إلتزامهم بمواعيد العمل المحددة.

وأسفرت أعمال اللجان عن رصد: عدم تواجد ٤٣ من العاملين بإدارة شرق التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالشرقية، وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد الغياب، وعدم تواجد ٦ من العاملين بالمدرسة الابتدائية بقرية حانوت التابعة لإدارة كفر صقر التعليمية، كذلك عدم حضور ٧ من العاملين بالمدرسة، وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل والغياب.

كما تم رصد عدم تواجد ٥ من العاملين بمقر مركز طب الأسرة بقرية كفر إبراش التابعة للإدارة الصحية بمشتول السوق، وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل، وكذلك تم رصد عدم تواجد أحد العاملين بمقر مركز طب الأسرة بقرية كفر الحصوة التابعة للإدارة الصحية بأبو كبير، و٣ من العاملين بالمركز، وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل والغياب، و ٦ من العاملين بمقر مركز طب الأسرة بقرية الأسرة التابعة للإدارة الصحية بأبو كبير، وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد الغياب.

فقرر محافظ الشرقية إحالة العاملين غير الملتزمين للتحقيق في المخالفات الواردة بالتقرير، لإتخاذ ما يلزم قانوناً حيالهم.

وفي سياق متصل، أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، عن توفير 693 فرصة عمل داخل 22 شركة بالقطاع الخاص، مؤكداً أن الدولة تسعى جاهدة لتوفير فرص عمل للشباب من مختلف الأعمار والمؤهلات بشركات ومصانع القطاع الخاص للقضاء على شبح البطالة، وتوفير دخل ثابت يدر عليهم دخلا ثابتا ليحيوا حياه كريمة.