جماهير الأهلي والزمالك بالفيوم في طريقها لحضور لقاء القمة

شهدت محافظة الفيوم اليوم الإثنين خروج عدد من الباصات التى تحمل جماهير الأهلي والزمالك لمتابعة المباراة التى يستضيفها ستاد القاهرة الدولي في السابعة مساء اليوم.

وتنطلق مباراة الزمالك والأهلي، في السابعة مساء اليوم الإثنين، على استاد القاهرة الدولي، في إطار المباريات المؤجلة من الجولة العاشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وفي مشهد يدل على الروح الرياضية خرج اعضاء روابط مشجعي الأهلي والزمالك بالمحافظة معا، لحضور المباراة، وقاموا بالتقاط الصور التذكارية أمام مدخل المحافظة.

ويدخل الفريق الأبيض المباراة باحثا عن تحقيق الفوز لتعديل وضعه في جدول المسابقة، بينما يعمل الأهلي على تحقيق الثلاث نقاط للاقتراب بشكل أكبر من المقدمة.

ويحتل فريق الزمالك المركز الـ12 في جدول مسابقة الدوري برصيد 18 نقطة، بعد خوض 12 مباراة حتى الآن، حقق الفوز في 5 وتعادل في 3 وخسر أربع مباريات.وفي المقابل يحتل النادي الأهلي المركز التاسع في جدول المسابقة، برصيد 21 نقطة، بعدما خاض 9 مباريات فقط، حيث حقق الفوز في 5 وتعادل في ، وخسر مباراة واحدة.وسوف تنقل مباراة الأهلي والزمالك، في السابعة مساء، عبر قناة أون تايم سبورتس الأولى، مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

وتسيطر حالة من الترقب على جماهير القطبين قبل القمة المرتقبة بين الأهلى والزمالك، والمحدد لها السابعة مساء اليوم، الاثنين، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة بالدورى والتي يقودها طاقم تحكيم بقيادة الحكم الدولي إبراهيم نور الدين، والتى تقام باستاد القاهرة تحت شعار "تحدى الغيابات"، حيث يغيب عن الزمالك فى مباراة الأهلى كل من: "شيكابالا - مصطفى شلبي - محمد صبحي - محمود علاء - أوباما - نداي - محمد عاطف - مهاب ياسر - روقا - زياد كمال - عبد الشافي – الونش"، بينما يغيب عن الأهلى كل من: "بيرسي تاو - مروان عطية - إمام عاشور – أليو ديانج – حسين الشحات – محمد الشناوي - ياسر إبراهيم - كريم فؤاد - خالد عبد الفتاح – كريستو – وحمزة علاء" .

وعن القيمة التسويقة للقطبين قبل القمة، تبلغ القيمة التسويقية لمباراة القمة الليلة 52.03 مليون يورو، حيث يساوى فريق الأهلى 32.48 مليون يورو، فيما تبلغ قيمة فريق الزمالك 19.55 مليون يورو.

التشكيل المتوقع للأهلي والزمالك خلال لقاء القمة

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى خلال مباراة الليلة ضد الزمالك مكوناً من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: علي معلول، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، عمر كمال عبد الواحد.

خط الوسط: عمرو السولية، أحمد نبيل كوكا، محمد مجدي أفشة

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، وسام أبو علي، رضا سليم.

ومن المتوقع أن تشكيل الزمالك ضد الأهلي مكوناً من: حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح، حسام عبد المجيد، حمزة المثلوثي، عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، أحمد حمدي، عبد الله السعيد.

خط الهجوم: ناصر ماهر، سامسون أكينيولا، أحمد سيد زيزو.

ويفتح ستاد القاهرة الدولي أبوابه لاستقبال الجماهير من الساعة الثالثة عصراً وإغلاق الملعب سوف يكون في السابعة مساءً.