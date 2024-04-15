سعر الريال السعودي بالبنوك اليوم الإثنين 15-4-2024

ننشر سعر الريال السعودى بمنتصف تعاملات اليوم الاثنين 15-4-2024، أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك العاملة في مصر، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 12.93جنيه للشراء، و12.97 جنيه للبيع، بينما سجل في بنك مصر سعر 12.91جنيه للشراء، و12.94 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

12.93 جنيه للشراء.

12.97 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

12.91 جنيه للشراء.

12.94 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

12.92 جنيه للشراء.

12.97 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

12.90 جنيه للشراء.

12.99 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

12.62 جنيه للشراء.

12.94 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس

12.87 جنيه للشراء.

12.96 جنيه للبيع.

شهدت أسعار الدولار الأمريكي، استقرارًا مقابل العملات الأجنبية الأخرى خلال تعاملات اليوم الاثنين، متمسكا بأكبر مكسب أسبوعي له منذ 2022، إذ تلقت العملة الأمريكية دعما من تصاعد الأزمة في الشرق الأوسط ومخاوف استمرار أسعار الفائدة الأمريكية المرتفعة.

وسجل الدولار أعلى مستوى له في خمسة أشهر مقابل اليورو الجمعة فيما تداول اليورو بالقرب من تلك المستويات في وقت مبكر من الجلسة الآسيوية عند 1.0655 دولار.

وكانت أكبر خسائر الاثنين من نصيب الين الياباني، مسجلا أدنى مستوى في 34 عامًا عند 153.85 للدولار.

وأدى تراجع الين مقابل الدولار إلى إحياء توقعات تدخل الحكومة لدعم العملة. وقال وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي إنه يراقب تحركات العملة عن كثب، وإن طوكيو "مستعدة تماما" للتحرك. وبدا أن رد الفعل الأوليّ في العملات يركز على تراجع توقعات خفض الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) بشكل أكبر من الهجوم الإيراني مطلع الأسبوع على إسرائيل، والذي تسبب في انخفاضات في أسواق الأسهم وخسائر لعملة بتكوين والنفط.

وكانت إيران قد حذرت من توجيه ضربة لإسرائيل وأطلقت في مطلع الأسبوع طائرات مسيرة وصواريخ ردا على ما قالت إنه هجوم إسرائيلي على قنصليتها في دمشق. وتسبب الرد الإيراني في أضرار متواضعة وقالت إيران إنها تعتبر الآن أن "الأمر قد انتهى".

وأشار وزيران إسرائيليان كبيران أمس الأحد إلى أن الرد الإسرائيلي ليس وشيكا وإلى أن إسرائيل لن تتحرك بمفردها، مما يترك المنطقة على صفيح ساخن بشأن خطر توسع نطاق الأزمة. واتخذت أسواق المال العالمية وضع الانتظار والترقب.