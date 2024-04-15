الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية: معظم الصيدليات الليبيرية تبيع أدوية المساعدات المسروقة

أفادت وكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أن حوالي 90٪ من الصيدليات في ليبيريا تبيع الأدوية المسروقة التي تبرعت بها منظمات الإغاثة .

بيع الأدوية المسروقة فى ليبيريا

وقال مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية جيم رايت في نهاية الأسبوع، إن مثل هذه "أعمال الاحتيال" تمنع الليبيريين من تلقي الأدوية الأساسية المتبرع بها.

وأضاف رايت، أن :"هذا غير مقبول، وهذا يعني أن الأدوية متاحة فقط للمرضى الذين لديهم ما يكفي من المال لشرائها".

وفي أعقاب هذا الكشف، شنت ست جماعات مدنية ليبرية حملة إعلامية وطنية تهدف إلى رصد توزيع الإمدادات الطبية للمعونة وزيادة الوعي بأن الأدوية المتبرع بها مجانية ولا ينبغي بيعها.

ودعا رايت إلى زيادة المساءلة، بما في ذلك محاكمة المذنبين بسرقة وبيع الإمدادات الصحية المتبرع بها.

ولم تعلق السلطات الليبرية بعد على هذه المسألة.

أقالت هيئة الموانئ الوطنية في ليبيريا عشرة من كبار المسؤولين بعد اتهامهم بالفساد.

وقال سيكو حسين دوكولي، العضو المنتدب لشركة NPA، إن الأفراد متورطون في "الشؤون المالية" المخالفات.

وأضاف أن الأفراد ثبتت مسؤوليتهم "بعد تحقيق داخلي، القضية أحيلت إلى الشرطة لمحاكمتها لكن بعض الأفراد المتهمين يخططون لاتخاذ إجراءات قانونية ضد NPA.

وأوضح بيوو فلوموكو، أحد المتهمين، لبي بي سي "لقد تلقيت للتو خطاب فصل من الإدارة ، لكن محاميي قالوا إنه لا ينبغي لي التعليق على التفاصيل والادعاءات".

وصف مدير ميناء بوكانان السابق ، سيفيكوس بارسي جياه القرار سياسي، وقال إنه لم يتلق خطاب إنهاء رسمي.

وقال بارسي جياه إنه لم يتم إبلاغه بتحقيق داخلي.

كما أبلغت الهيئة الوطنية للشرطة عن سبعة من ضباط الموانئ البحرية بتهمة التآمر المزعوم. لسرقة ثلاث شاحنات من الأرز 20 قدما من مرافق الميناء ، الأسبوع الماضي.

وتتزامن حملة القمع التي شنتها الهيئة مع إعلان الرئيس جوزيف بواكاي الذي قال فيه إنه سيشكل فرقة عمل لمكافحة الفساد في البلاد.

أصدرت محكمة فرنسية، حكما بالسجن لمدة 30 عاما على قائد المتمردين الليبيريين السابق كونتي كامارا، بتهمة العنف ضد المدنيين والتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية.

الحرب الأهلية الليبرية

وتبين أن الجرائم وقعت بين عامي 1993 و 1994 خلال الحرب الأهلية الليبرية الأولى في مقاطعة لوفا في شمال غرب ليبيريا.

وخلال الإجراءات، استمعت المحكمة إلى 22 شاهدا، و9 أطراف مدنية، و5 خبراء، وفقا لسيفيتاس ماكسيما، وتنسق المجموعة شبكة من المحامين والمحققين الوطنيين والدوليين الذين يعملون لصالح ضحايا الجرائم الدولية.

حكم على كامارا بالسجن مدى الحياة خلال محاكمة أولى في باريس في عام 2022.

ورحب محاموه بالحكم الأقصر لكنهم قالوا إن موكلهم بريء، تم القبض على الرجل البالغ من العمر 49 عاما في فرنسا في عام 2018.

وكان قائدا إقليميا لحركة التحرير المتحدة لليبريا من أجل الديمقراطية، وهي جماعة متمردة قاتلت الجبهة الوطنية الوطنية للرئيس السابق تشارلز تايلور.

وتشير التقديرات إلى أن حوالي 250،000 شخص قد قتلوا في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا خلال الصراعات المتتالية من أواخر ثمانينيات القرن العشرين إلى أوائل أواخر القرن العشرين.

وقد أوصت لجنة للحقيقة والمصالحة بإنشاء محكمة خاصة لمحاكمة المتهمين بارتكاب جرائم، ولكن لم يتخذ أي إجراء.

ولا يزال يتعين على أعضاء مجلس الشيوخ التصويت على مشروع القانون في بلد شغل فيه بعض المحاربين السابقين مناصب انتخابية.

أقالت هيئة الموانئ الوطنية في ليبيريا عشرة من كبار المسؤولين بعد اتهامهم بالفساد.

وقال سيكو حسين دوكولي، العضو المنتدب لشركة NPA، إن الأفراد متورطون في "الشؤون المالية" المخالفات.

وأضاف أن الأفراد ثبتت مسؤوليتهم "بعد تحقيق داخلي، القضية أحيلت إلى الشرطة لمحاكمتها لكن بعض الأفراد المتهمين يخططون لاتخاذ إجراءات قانونية ضد NPA.

وأوضح بيوو فلوموكو، أحد المتهمين، لبي بي سي "لقد تلقيت للتو خطاب فصل من الإدارة ، لكن محاميي قالوا إنه لا ينبغي لي التعليق على التفاصيل والادعاءات".

وصف مدير ميناء بوكانان السابق ، سيفيكوس بارسي جياه القرار سياسي، وقال إنه لم يتلق خطاب إنهاء رسمي.

وقال بارسي جياه إنه لم يتم إبلاغه بتحقيق داخلي.

كما أبلغت الهيئة الوطنية للشرطة عن سبعة من ضباط الموانئ البحرية بتهمة التآمر المزعوم. لسرقة ثلاث شاحنات من الأرز 20 قدما من مرافق الميناء ، الأسبوع الماضي.

وتتزامن حملة القمع التي شنتها الهيئة مع إعلان الرئيس جوزيف بواكاي الذي قال فيه إنه سيشكل فرقة عمل لمكافحة الفساد في البلاد.

أمر الرئيس الليبيري جوزيف بواكاي، بمراجعة حسابات ثلاث مؤسسات حكومية رئيسية، بما في ذلك البنك المركزي، في إطار جهود مكافحة الفساد، حسبما ذكرت الرئاسة يوم الخميس.

تفاصيل حملة بوكاي لمكافحة الفساد

وفاز بوكاي، الذي هزم سلفه جورج ويا في انتخابات نوفمبر، بوعده بمعالجة الفساد وتحسين الظروف المعيشية في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.

وتضمنت حملة مكافحة الفساد مراجعة حسابات الحكومة السابقة.

وقالت الرئاسة، في بيان صحفي، إن بواكاي طلب من لجنة المراجعة العامة في ليبيريا إجراء مراجعة للبنك المركزي ووكالة الأمن القومي وهيئة الحماية المدنية التنفيذية.

وسيغطي التفتيش الفترة من 2018 إلى 2023 وسيقدم نتائجه خلال ثلاثة أشهر.

ويمثل ذلك "بداية تدقيق شامل للوزارات والهيئات الحكومية"، وذلك تماشيًا مع التزام الرئيس بوكاي بمحاربة الفساد وضمان الشفافية، وفقًا للبيان، ولم يرد البنك المركزي على الفور على طلب للتعليق.

في أغسطس 2022، أوقف السيد ويا ثلاثة مسؤولين حكوميين فرضت عليهم الولايات المتحدة عقوبات بسبب ما قالت إنه تورط مستمر في الفساد العام.