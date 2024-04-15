صور انطلاق موسم حصاد وتوريد القمح بالإسماعيلية

وسط حالة من البهجة بين الفلاحين بمحافظة الإسماعيلية بدأت صباح اليوم الاثنين اعمال حصاد القمح بمركز ومدينة القنطرة شرق_شرق قناة السويس _حيث تم رصد أعمال الحصاد بالاراضي الزراعية في حضور رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق .تمهيدا لأعمال التوريد داخل الشون والصوامع المنتشرة بمراكز الإسماعيلية.

وأعلن اللواء شريف بشارة محافظ الاسماعيلية إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإستقبال موسم حصاد القمح بالمحافظة إعتباراً من شهر إبريل الجارى لحين انتهاء الموسم.

وأشار محافظ الاسماعيلية أن محافظة الإسماعيلية تعد من المحافظات الواعدة زراعياً وحققت مراكز متقدمة على مستوى محافظات الجمهورية فى نسب التوريد العام الماضي .

ووجه بشارة مديرية التموين بالتنسيق مع الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمتابعة كافة تجهيزات الشون والصوامع لإستقبال أعمال التوريدات، أولًا بأول مع الإلتزام بالتعليمات المنظمة لإنتقال القمح بين مراكز ومدن الاسماعيلية، كما وجه بمراجعة السعة التخزينية لتلك الشون لاستقبال الكميات المستهدف توريدها هذا الموسم.

وبدأت مديرية الزراعة بمحافظة الإسماعيلية عمليات تجهيز الأراضي الزراعية للبدء في زراعة محصول القمح, في 15 من نوفمبر الماضي حتى 15 من ديسمبر، في نطاق مراكز محافظة الإسماعيلية وهي: مركز ومدينة أبوصوير - القصاصين- مركز ومدينة القنطرة شرق- ومركز ومدينة القنطرة غرب الإسماعيلية - مركز ومدينة فايد- واخيرا مركز مدينه التل الكبير ".

متابعة أعمال توريد القمح

وتقول مديرية الزراعة بالإسماعيلية انه تم زراعة مساحة 50631 فدانا في نطاق مراكز محافظة الإسماعيلية لموسم القمح عام 2023/2024.

ويعتبر محصول القمح من المحاصيل الاستراتيجية التي يعتمد عليها الأمن الغذائي والاقتصاد المصري بصورة كبيرة .

وتعتبر الصوامع أكثر أماكن توريد القمح في محافظة الإسماعيلية حيث اعلنت جاهزيتها لاستقبال كميات كبيرة من القمح، حيث تم تجهيزها بأحدث التجهيزات، خاصة بعد افتتاح صوامع مدينة المستقبل خلال العامين الماضيين.

وتنتشر صوامع الإسماعيلية في مدينة القنطرة شرق وتعتبر من أكبر المشاريع الاستراتيجية، للحفاظ على مخزون مصر من القمح والتي تستوعب 60 ألف طن قمح، موزعة على 12 خلية للتخزين بسعة 5 آلاف طن لكل واحدة، كما يتوجه التجار والمزارعون إلى صوامع أبو صوير والمقامة قرب مدينة المستقبل على مساحة أكثر من 20 ألف متر مسطح بمساحة إجمالية قدرها 5 أفدنة.

وتتضمن صوامع أبو صوير 6 خلايا بسعة 5 آلاف طن، ليصل إجمالي الكمية لـ30 ألف طن، فيما أعلنت وزارة التموين زيادة الصوامع خلال الفترة المقبلة لتصل إلى 9 خلايا.