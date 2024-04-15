رفع 390 حالة إشغال متنوعة بمدينة سنورس في الفيوم

شنت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس بمحافظة الفيوم، عدة حملات لرفع الإشغالات وتجنيب الباعة الجائلين، تحت إشراف المهندس محمد فتحي رئيس المركز.

جاء ذلك بالتعاون مع إدارة الإشغالات بالمدينة برئاسة المهندس سالم عبدالحميد رئيس قسم الإشغالات بالمركز، وبالتنسيق مع قوات الأمن وشرطة المرافق بمركز سنورس.

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لرؤساء المراكز والمدن، بتكثيف الحملات اليومية لرفع الإشغالات واللافتات المخالفة وتجنيب الباعة الجائلين بشوارع المدينة، وتسهيل حركة المرور واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وتمكنت الحملة برئاسة رئيس المركز وبحضور المهندس أشرف أيوب نائب رئيس المركز لشئون المرافق، والمحاسب جمال العوامى نائب رئيس المركز لشئون المدينة، والمهندس سالم عبد الحميد رئيس قسم الإشغالات ورؤساء الوحدات المحلية، من إزالة التعديات والعوائق الخرسانية بالطرق والشوارع ورفع الاشغالات واللافتات الإعلانية غير المرخصة وفصل التيار الكهربائي عنها بحرم الطريق العام، بالإضافة إلى تجنيب عربات الباعة الجائلين إلى المناطق المخصصة لها، والتى تتسبب فى إعاقة حركة السيارات والمارة بالشوارع.

رفع الإشغالات وتجنيب الباعة الجائلين لفتح الطرق والشوارع بمركز سنورس

وأوضح رئيس مركز ومدينة سنورس، أن الحملات تمكنت من رفع عدد 270 عائق خرساني ومعدني، بالإضافة إلى رفع 120 حالة إشغال عبارة عن مظلات خشبية وأخرى من القماش والبلاستيك، من أمام المحال التجارية والباعة الجائلين الذين افترشو حرم الطرق والشوارع خلال أيام عيد الفطر وذلك بشوارع وميادين مدينة سنورس، وعدد من الشوارع الفرعية، مما تسبب في إعاقة حركة السير أمام المواطنين، وكذا تكدس السيارات خلال أيام العيد.

ووجه رئيس المركز مديري الإدارات بالوحدة المحلية بالمتابعة الميدانية المستمرة لكافة الخدمات، ومتابعة أعمال النظافة العامة ورفع الإشغالات، وعدم السماح بوجود الإشغالات والعوائق بالطرق والشوارع، والعمل على رفعها بشكل فوري، لتيسير حركة المرور وفك الاختناقات المرورية بالشوارع وخاصة خلال فترة الظهيرة وخروج الطلاب من المدارس التي شهدت عودة الطلاب إليها اليوم الإثنين، مشددا على ضرورة استمرار حملات رفع الإشغالات واللافتات المخالفة بالطرق والشوارع، ومتابعة أعمال حملات النظافة العامة اليومية، ورفع المخلفات بشوارع وميادين مدينة سنورس وقرى المركز، لتسهيل حركة السيارات والمواطنين والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، مع اتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين.