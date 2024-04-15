مديرية التموين تستعد لاطلاق مارثون توريد القمح بالاسكندرية

استعدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بقيادة المهندس أحمد إبراهيم وكيل الوزارة بكافة الإجراءات اللازمة لانطلاق مارثون توريد القمح المحلي لهذا العام، إذ يبدأ الموسم اليوم منتصف أبريل ويستمر حتى منتصف شهر أغسطس لهذا العام.

وأوضح المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي والمتحدث الرسمي باسم المديرية أن المديرية استعدت لاستقبال الأقماح المحلية لهذا الموسم بسعات تخزينية متميزة عبارة عن 4 أماكن تخزينية، وهي صومعة برج العرب التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين وإجمالي سعتها 90 ألف طن وجاهزة لاستقبال الأقماح المحلية بسعة 30 ألف طن.

وأضاف " القلش " جرى تجهيز صومعة السلام التابعة للشركة العامة للصوامع والتخزين وسعتها 60 ألف طن جاهزة بسعة 30 ألف طن لاستقبال الأقماح المحلية، وبنكر السلام التابع للشركة العامة للصوامع والتخزين وسعته التخزينية 43 ألف و200 طن كامل السعة مجهزة لاستقبال الأقماح المحلية وبنكر جنوب القاهرة التابع لشركة مطاحن ومخابز الإسكندرية وسعته التخزينية 11 ألفا و980 طنا إجمالي السعة مجهزة لاستقبال الأقماح المحلية موسم 2024.

واضاف " القلش " بذلك يكون إجمالي السعات التخزينية المستعدة لاستقبال الأقماح المحلية بالمحافظة عدد 4 لجان صومعتين وبنكرين سعتها 121 ألفا و580 طنا، بخلاف توافر سعات تخزينية أخرى في حالة زيادة كميات التوريد عن السعات المذكورة.

وأكد القلش، أنه تم تشكيل عدد 4 لجان لاستقبال الأقماح بالسعات التخزينية السابقة مكونة من 6 أعضاء تشكيلهم كالآتي: عضو من مديرية التموين رئيسا، وعضو من الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وعضو من مديرية الزراعة، وعضو من الجهة المسوقة، أمين العهدة، وعضو من الجمعية القبانية، وعضو من البورصة السلعية.

وأشار إلى أنه تم تحديد أسعار القمح المحلي حسب رتب التوريد والتي حددها القرار الوزاري بالمبالغ الآتية، أردب القمح زنة 150 كيلو جرام درجة نقاوة 23.5 قيراط بسعر 2000 جنيه وأردب القمح زنة 150 كيلو جرام درجة نقاوة 23 قيراط بسعر 1950 جنيها وأردب القمح زنة 150 كجم نقاوة 22.5 قيراط بسعر 1900 جنيه.

ومن المقرر أن تستقبل لجان استلام القمح توريد الأقماح بدءا من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة السادسة مساء يوميا، لافتًا إلى أنه يحظر نقل الأقماح المحلية من محافظة لمحافظة أخرى إلا بتصريح من مديرية التموين التابعة للمحافظة المنقول منها الأقماح.

ويتابع قسم صيانة الحبوب بالمديرية برئاسة المهندسة أماني حلمي فعاليات لجان التوريد يوميا وتجميع البيانات وكميات التوريد تحت قيادة غرفة العمليات الرئيسية المنعقدة بالمديرية برئاسة وكيل الوزارة لمتابعة موقف التوريد والعمل على إزالة اي معوقات تواجه عمليات التوريد.