الأطفال المحرومون في رواندا يمارسون رياضة المبارزة

في مركز لرعاية الأطفال على تلال العاصمة الرواندية كيغالي، يساعد المدرب بيشنس وامونغو، الأطفال الصغار علي ممارسة الرياضة.

المدرب بيشنس وامونغو

يتمتع المدرب بيشنس وامونغو، بعيون النسر والموثوقية ومثل اسمه تماما ، ويواصل بصبر جلسته التدريبية بدقة في مركز جيسيمبا التذكاري ، ويتمتم بمصطلحات اللعبة ، مثل "Allez" و "En-garde" - الكلمات الفرنسية ل "go" و "on guard" على التوالي.

من حيث المبارزة ، استخدم الأول من قبل الحكم لبدء المباراة والأخير نطق قبل بدء المباراة للدلالة للمبارزين على أنه يجب عليهم الدخول في مواقع.

يستجيب الطلاب ، ومعظمهم من الأيتام واللاجئين والأطفال الأقل حظا ، على الفور، يتم تجهيزهم بمعدات مهترئة يستعيرونها للتدرب من وقت لآخر من ناد رياضي محترف آخر.

مركز رعاية غيسيمبا

تأسست غيسيمبا منذ ما يزيد قليلا عن 75 عاما واحتلت مركز الصدارة كملاذ لأطفال ضحايا الإبادة الجماعية ضد التوتسي عام 1994، وهو الآن مركز اجتماعي مكرس للدفاع عن حقوق الأطفال في رواندا وحمايتها، في الغالب على إنشاء برامج ما بعد المدرسة.

يقول بيشنس إن تاريخ المركز وعمله مع الأطفال هو ما جذبه للتطوع بخبرته هناك، يقول: "لذلك فكرت في ، لماذا لا أتطوع هنا وأشارك معرفتي مع أطفال هذه المؤسسة التي أعطتهم الكثير".

على الرغم من اعترافه بأنه يقول إنه لم يشارك أبدا في بطولة احترافية ، إلا أن بيشنس تلقى أفضل تدريب في المبارزة في السنغال، لطالما كانت الدولة الواقعة في غرب إفريقيا عملاقا في هذه الرياضة وهي حاليا موطن للهيئة الحاكمة لرياضة المبارزة الأولمبية على المستوى العالمي.

يتذكر بوضوح اليوم الذي تم فيه تقديم رياضة المبارزة إليه في عام 2008، كان قد ذهب لتجربة يده في كرة الريشة عندما أخبره أحد المدربين عن هذه اللعبة غير المعروفة، شيء واحد أدى إلى آخر وكان الصبر على متن طائرة متجهة إلى داكار لمزيد من التدريب.

عند عودته إلى الوطن، عمل بيشنس كمسؤول في اتحاد المبارزة في رواندا، قبل أن يغادر الهيئة ويكرس وقته لزيادة شعبية الرياضة.

الصبر هو واحد من أربعة مدربين فقط للمبارزة في رواندا.

عند مشاهدة الأطفال وهم يتدربون ، من الواضح أنهم يأخذون الرياضة بحماس وإثارة، إنهم مفتونون بحركتها المقنعة وعقلها التقني.

يقول هولي البالغ من العمر 9 سنوات، أما بالنسبة لروبرتو البالغ من العمر 8 سنوات ، فالأمر كله يتعلق باحتمال كسب المال في هذه الرياضة،"أتمنى أن أذهب إلى أمريكا وأفوز لبلدي رواندا".

ويضيف بيشنس إنه متفائل بشأن مستقبل الرياضة في رواندا ومستقبل طلابه.