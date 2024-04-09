قادة رواندا وجيش الإنقاذ يناقشون الاضطرابات في جمهورية الكونغو الديمقراطية

التقى الرئيس الرواندي بول كاغامي، نظيره الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا، مؤكدًا مجددا دعمهما لإيجاد "وضع سياسي" للصراع في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

رئيس رواندا وجنوب أفريقيا

وكان رامافوسا يزور الدولة الواقعة في شرق أفريقيا للمشاركة في الاحتفالات ال30 الإبادة الجماعية في رواندا.

وقال الرئيس رامافوسا، للصحفيين إنه غادر "بقوة ونية متجددة" لحل القضايا التي تعاني منها جمهورية الكونغو الديمقراطية التي تعصف بها أعمال العنف منذ أكثر من ثلاثة عقود.

قوات جنوب أفريقيا تقود جنوب أفريقيا قوة مجتمع التنمية (سادك) التي تساعد الجيش الكونغولي في محاربة متمردي حركة 23 مارس في مقاطعة شمال كيفو في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وتسبب نشر القوات الجنوب أفريقية في توتر مع رواندا التي تتهم الجيش الكونغولي بالتعاون مع المتمردين الذين يهددون بلادهم، وهذا ما نفته جمهورية الكونغو الديمقراطية.

خبراء الأمم المتحدة وغيرهم يتهمون رواندا بدعم M23 ، وهو ما نفته.

أوضح الرئيس كاغامي"أعتقد أننا أجرينا مناقشة جيدة جدا، جيدة جدا فهم الموقف ، وربما أفضل الطرق التي يمكننا من خلالها العمل معا حل ذلك لقد كنت راضيا".

أكد رئيس رواندا، بول كاغامي، استعداده للدخول في محادثات مع فيليكس تشيسيكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، من أجل معالجة الأزمة المستمرة في شرق الكونغو.

ويأتي هذا الإعلان في أعقاب جهود الوساطة التي تقودها الحكومة الأنغولية، حيث يعمل الرئيس جواو لورنسو كوسيط للاتحاد الأفريقي في أزمة جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وتم التوصل إلى الاتفاق بعد اجتماع عقد في لواندا، عاصمة أنغولا، بين الرئيس كاغامي والرئيس لورنسو.

وأبلغ وزير خارجية أنغولا، تيتي أنطونيو، الصحافة بأن الرئيس كاغامي وافق على الاجتماع بالرئيس تشيسيكيدي في وقت يحدده الوسيط.

وكشف الوزير أنطونيو كذلك أن كلا من رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية قد وافقا على الاجتماع ، حيث يعمل وفدان وزاريان من كلا البلدين بنشاط من أجل تسهيل الحوار.

وأصدرت الرئاسة الرواندية بيانا أشارت فيه إلى أن الزعيمين "اتفقا على خطوات رئيسية نحو معالجة الأسباب الجذرية للصراع"، مما يشير إلى انفراجة محتملة في حل الأزمة.

ويأتي هذا التطور في أعقاب تصاعد التوترات في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث أدت الاشتباكات بين متمردي حركة 23 مارس والقوات الكونغولية إلى نزوح أكثر من 100,000 شخص، وفقا لتقارير صادرة عن الأمم المتحدة.

بيد أن الرئيس تشيسيكيدي طالب قبل هذا الاتفاق بانسحاب القوات الرواندية من الأراضي الكونغولية كشرط مسبق للاجتماع، وهو شرط تنفيه رواندا بشدة.

ويؤكد استعداد الرئيس كاغامي للدخول في حوار أهمية التعاون الإقليمي في التصدي للتحديات المعقدة التي تواجه منطقة البحيرات الكبرى.

وزادت الاتهامات بدعم رواندا لمتمردي حركة 23 مارس من تعقيد الوضع، حيث نفت كيغالي بشدة أي تورط لها في الصراع.

ويمثل الاجتماع المقبل فرصة لكلا البلدين لمعالجة هذه الادعاءات واستكشاف سبل التعاون البناء في حل الأزمة.