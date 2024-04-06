ضحايا حرب رواندا: عودتي إلى وطني بعد 30 عاما من الإبادة الجماعية

سردت أحدي ضحايا الإبادة الجماعية الرواندية، هروبهًا من الوطن منذ 30 عامًا، قائلة:"غادرت منزلي في رواندا، البلد الذي ولدت فيه، قبل 30 عاما في سن 12 عاما، هربا مع عائلتي من أهوال الإبادة الجماعية عام 1994".

ضحايا الإبادة الجماعية الرواندية

نشأت في كينيا والنرويج ثم استقرت في لندن ، وكثيرا ما تساءلت كيف سيكون شكل العودة ومعرفة ما إذا كان البلد والشعب قد تعافيا وكيف تعافى.

عندما أتيحت لي الفرصة للسفر إلى هناك لعمل فيلم وثائقي حول هذا الموضوع بالذات ، كنت متحمسا ولكن أيضا قلقا للغاية بشأن ما سأجده وكيف سيكون رد فعلي.

تحذير: قد يجد بعض الأشخاص التفاصيل في هذه القصة مؤلمة.

ومثل العديد من الروانديين، فقدت العديد من أفراد عائلتي. ففي غضون 100 يوم فقط، قتل 800,000 شخص على أيدي متطرفين من عرقية الهوتو استهدفوا أفراد أقلية التوتسي، فضلا عن خصومهم السياسيين، بغض النظر عن أصلهم العرقي.

وزعم أيضا أن قوات التوتسي التي تولت السلطة في أعقاب الإبادة الجماعية قتلت الآلاف من الهوتو في رواندا انتقاما.

كانت المشاعر تحوم في داخلي عندما هبطت في العاصمة كيغالي.

فرحة سماع لغتي كينيارواندا التي يتم التحدث بها في كل مكان من حولي. ولكن أيضا الاعتراف بأنه في المرة الأخيرة التي كنت فيها في المدينة ، سادت الفوضى ، حيث ركض الملايين منا للنجاة بحياتنا ، في محاولة للبقاء على قيد الحياة.

ومن الأماكن القليلة التي كنت أتوق إلى رؤيتها خلال رحلتي القصيرة مدرستي الابتدائية وآخر بيتي في كيغالي حيث كنت جالسا على مائدة العشاء مع أقاربي في تلك الليلة المشؤومة من 6 نيسان/أبريل 1994، هذا عندما سمعنا أن طائرة الرئيس قد أسقطت - مكالمة هاتفية قلبت حياتنا رأسا على عقب.

لكن من بين كل مخاوفي ، لا شيء يمكن أن يضاهي الحزن المطلق الذي ملأني عندما لم أتمكن من العثور على منزل عائلتي السابق. بعد أربع محاولات ، استسلمت واتصلت بأمي في النرويج حتى تتمكن من إرشادي.

أخيرا ، وقفت أمام البوابة المغلقة ، اختنقت متذكرا فترات ما بعد الظهيرة الدافئة المشمسة التي جلسنا فيها على الشرفة نتحدث ونكون مرتاحين.

كما أنه أعاد بقوة اضطراب مغادرتنا - حيث طلب منا بهدوء ارتداء ثلاث مجموعات من الملابس ووضعها في السيارة في رحلة لم يكن أحد منا يتخيلها.

لا أتذكر أن أيا منا تحدث أو حتى اشتكى، على الرغم من أننا نحن الأطفال كنا محشورين معا في الخلف وحتى عندما أصابني الجوع كما لم أكن أعرف من قبل.

وفي اليوم السادس، أدركنا أنه لم يبق مكان آمن في كيغالي، لذلك انضممنا إلى الهجرة الجماعية، محاولين أن نكون غير مزعجين قدر الإمكان عند حواجز الطرق التي يحرسها رجال الميليشيات الذين يحملون المناجل. شعرت وكأن كيغالي بأكملها ، الآلاف منا سيرا على الأقدام ، والدراجات ، والسيارات ، والشاحنات - كانوا يغادرون في نفس الوقت.

كنا متجهين إلى منزل عائلتنا في جيسيني ، وهي منطقة بالقرب من الحدود مع جمهورية الكونغو الديمقراطية تعرف الآن باسم منطقة روبافو.

هذه المرة عندما قمت بالرحلة، مستعيدا طريقنا إلى بر الأمان، تدفقت حركة المرور بسلاسة ولم تكن هناك طلقات نارية أو طرق تصطف مع الناس الفارين. هذه المرة كان يوما هادئا ومشمسا وجميلا.

وجدت منزلنا المكون من ثلاث غرف نوم، والذي كان يؤوي حوالي 40 شخصا طوال الأشهر الثلاثة للإبادة الجماعية، لا يزال قائما - على الرغم من حقيقة أنه كان فارغا منذ أن غادرناه في يوليو 1994.

وكنت محظوظا بما يكفي للقاء بعض الأقارب الذين نجوا ، بما في ذلك ابن عمي أوغستين ، الذي كان يبلغ من العمر 10 سنوات في المرة الأخيرة التي رأيته فيها في جيسيني.

شعرت معانقته وكأنه حلم - أولئك الذين تستيقظ منهم مبتسمين ، قلبك ممتلئ. ذكرياتي المفضلة عنه هي أننا نركض في حقول الخضروات القريبة ، ونستمتع بما شعرنا به كامتداد لعطلة عيد الفصح - غير مدركين للخطر القادم.

وهو الآن أب لأربعة أطفال - لكننا واصلنا من حيث توقفنا، وواصلنا رحلاتنا منذ أن انفصلنا بعد الفرار إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي كانت تسمى آنذاك زائير.

وقال: "هربت وحدي بدون والدي وذهبت عبر الريف، بينما مر والداي عبر بلدة جيسيني إلى غوما المدينة الواقعة عبر الحدود في جمهورية الكونغو الديمقراطية".

لا أستطيع أن أتخيل كيف كان يجب أن يكون الأمر بالنسبة له، صبي صغير وحيد بدون والديه في ما أصبح مخيم كيبومبا الشاسع للاجئين. على الأقل كان معي عائلتي عندما هربت.

ولحسن الحظ، تلقى بعض الجيران السابقين الذين كان معهم في نهاية المطاف كلمة لوالديه - قبل وقت من الهواتف المحمولة - ثم ظلوا جميعا في كيبومبا لمدة عامين.

"في الأيام الأولى، كانت الحياة هناك سيئة للغاية. كان هناك تفشي للكوليرا ومرض الناس، ومات الآلاف بسبب المرض بسبب سوء النظافة وعدم وجود نظام غذائي سليم".

قصته تعكس قصتي إلى حد ما. أتذكر تلك الأسابيع الأولى كلاجئ في غوما عندما كانت الجثث تتراكم في شوارع المدينة قبل أن تتمكن عائلتي من تنظيم المزيد من اللجوء الدائم في كينيا.



ولكن بالعودة إلى رواندا، كانت شابة أخرى - كلوديت موكارومانزي البالغة من العمر 13 عاما - تعيش كابوسا من الهجمات المتعددة على مدى عدة أيام.

إنها معجزة نجت منها. تبلغ الآن من العمر 43 عاما ، ولديها أحفاد ووافقت على إخباري ببعض تجاربها إلى جانب أحد المسؤولين عن ندوبها.

ووقع أحد الاعتداءات التي وصفتها على بعد أمتار قليلة من المكان الذي التقينا فيه في نياماتا، وهي بلدة في جنوب شرق رواندا.

كان هذا في الكنيسة الكاثوليكية حيث ذهب مئات الأشخاص للجوء ولكن تم مطاردتهم وقتلهم ، غالبا من قبل أشخاص يحملون المناجل.

وقف داخل الكنيسة عندما جرحني كان يغني عندما كان يجرحني. جرحني في وجهي وشعرت بالدم يسيل على وجهي أمرني بالاستلقاء على بطني ثم طعنني في ظهري بالرمح لا يزال لدي تلك الندوب حتى اليوم".

بينما كنت أستمع ، أدهشني مدى قربنا في العمر عندما انفجر عالمنا.هربت بعد أن تمكنت من الوصول خلفها لإزالة السنبلة الموجودة في عمق ظهرها.

كانت تترنح إلى منزل جارتها ، واعتقدت أنها ستكون آمنة.

لكن المراهق التقى بعد ذلك وجها لوجه مع جان كلود نتامبارا ، الذي كان آنذاك ضابط شرطة يبلغ من العمر 26 عاما كانت مختبئة في منزل اتصل بنا صاحبه وقال إن هناك" inyenzi "هناك" ، أخبرني السيد نتامبارا.

هذا المصطلح يعني "صرصور" وكان يستخدم من قبل المتشددين الهوتو وفي البث الإعلامي لوصف شعب التوتسي.

"وجدتها جالسة على السرير، مصابة بالفعل بجروح عميقة ومغطاة بالدماء. أطلقت النار على كتفها لإنهائها.

"كانت لدينا أوامر بعدم تجنيب أي شخص. اعتقدت أنني قتلتها".

ولكن بعد مرور بعض الوقت، هربت من المنزل وتجولت بمفردها حتى التقت بشخص تعرفه يعالج جروحها.

ومع ذلك ، كان التعافي التام أصعب بكثير - خاصة بالنظر إلى أنه على مر السنين ، كان عليها أن ترى مهاجميها في الشوارع.

مع وجود جروح بهذا العمق - مرئية وغير مرئية - كيف يمكن للناس المضي قدما؟

موكارومانزي ونتامبارا من بين أولئك الذين وجدوا طريقة بشكل مثير للدهشة.

بينما كنت أسير نحوهم ، فوجئت بالعثور عليهم يضحكون معا تحت ظل شجرة مورقة. لكن ضحكاتهم كذبت مدى صعوبة العملية.

عندما سألت ضابط الشرطة السابق عما إذا كان يعرف عدد الأشخاص الذين قتلهم خلال الإبادة الجماعية ، هز رأسه بصمت.

واتهم الشاب في نهاية المطاف وحكم عليه بالسجن لأكثر من 10 سنوات لدوره في المجازر.

بدلا من قضاء بعض الوقت في السجن ، قام بخدمة المجتمع بعد إظهار الندم والاستعداد لطلب المغفرة.

وسعى إلى السيدة موكارومانزي. ومع ذلك ، كانت المرة السابعة فقط التي طلبت فيها الموافقة على مسامحته.

وقال: "كان علي أن أواجه أفعالي ، وأعترف بالدور الذي لعبته ، وليس فقط بسبب الأوامر".

يقول ألكسندروس لوردوس، عالم النفس السريري الذي قام بعمل ميداني في رواندا، إن الأمر يتطلب الشفاء الجماعي لبدء الشفاء الشخصي.

"كان العنف حميميا للغاية، حيث هاجم الجيران الجيران وهاجم أفراد الأسرة أفراد الأسرة. لذلك هناك شعور بعدم معرفة من يمكن الوثوق به بعد الآن».

"المرحلة النهائية من الشفاء هي البدء في نسيان هوية الناجي والجاني."

بالنسبة للسيدة موكارومانزي، كان الأمر يتعلق أكثر بالاعتبارات المتعلقة بعائلتها.

"شعرت أنني إذا مت دون أن أسامحه ، فقد يكون العبء على أطفالي. إذا مت واستمرت تلك الكراهية ، فلن نبني رواندا التي أريدها لأطفالي ، بل ستكون رواندا التي نشأت فيها.

لا يمكنني نقل ذلك إلى أطفالي".