اختفاء موظف في ظروف غامضة بالقليوبية|تفاصيل

تكثف مديرية أمن القليوبية جهودها لكشف غموض اختفاء موظف في ظروف غامضة بمركز شرطة القناطر الخيرية، حيث خرج من منزله منذ 17 يومًا ولم يعد حتى الآن، وتحرر محضر تغيب رقم 2914 في 3 مايو 2024 إداري، وتكثف الأجهزة جهودها للعثور عليه.



وتلقى اللواء محمد السيد، مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة شرطة القناطر الخيرية، يفيد بورود بلاغ من جميل مصطفى الدالي، بتغيب نجله ناصر، 46 سنة، موظف، عن المنزل منذ 17 يومًا ولم يعد حتى الآن، ومقيم بدائرة المركز.



فيما تكثف مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية جهودها للعثور عليه، وقامت بعمل نشرة بصورته، وأوصافه وتوزيعها على الأقسام، والمراكز الشرطية، وفحص بلاغات الغياب والجثث المجهولة التي يتم الإبلاغ عنها في محاولة للوصول إليه.



حبس المتهم بتصنيع الأسلحة البيضاء في القليوبية

في واقعة أخرى، أمرت جهات التحقيق بالقليوبية، بحبس عاطل 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لحيازته أسلحة متنوعة وإدارته ورشة لتصنيع الأسلحة البيضاء والاتجار بها في مدينة بنها.

وقد وردت معلومات سرية للواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية، تفيد قيام عاطل بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة البيضاء والاتجار بها متخذًا من مسكنه مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.



على الفور تم عرض المعلومات على اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، فتم تشكيل فريق بحث قادة العميد محمد فوزي، رئيس مباحث المديرية، وعقب تقنين الإجراءات قامت قوة كبيرة من مباحث قسم أول بنها ومداهمة المكان، وألقي القبض على المتهم وبتفتيش عثر بمسكنه على 166 قطعة سلاح أبيض وأجزاء أسلحة بيضاء وأدوات التركيب والإصلاح.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق والتي أمرت بحبس المتهم والتحفظ على المضبوطات وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها.

كما أصيب 7 أشخاص إثر سقوط أسانسير داخل برج سكنى في منطقة الدقي.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بسقوط مصعد بداخله 7 أشخاص في الدقي، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية والإنقاذ إلى المكان، وتبين من خلال الفحص إصابة 7 أشخاص سقط بهم أسانسير العقار من الطابق السادس.

وقام مرفق الإسعاف بنقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.

