الأرصاد الجوية: ارتفاعات طفيفة في قيم درجات الحرارة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الساعات الأخيرة، مشددة على أنه من المتوقع أن تشهد البلاد خلال هذه الأيام حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية بشكل كبير.

بيان عاجل من هيئة الأرصاد الجوية:

ونوهت "غانم" في مداخلة هاتفية عبر فضائية "دي إم سي" اليوم الإثنين، عضو المركز بهيئة الأرصاد الجوية، بأنه من المتوقع أن يكون هناك ارتفاعات طفيفة في قيم درجات الحرارة وتكون تدريجية، ومن المتوقع أن تكون هناك ارتفاعات طفيفة اليوم في درجات الحرارة بقيم من درجة إلى درجتين، وهو أعلى من المعدل الطبيعي لها في مثل هذا الوقت من العام بحوالي من 3 إلى 4 درجات.

وأوضح ان البلاد تتأثر بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، ما يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس بشكل كبير، وعدم وجود أي سحب مؤثرة، مشددًا على أن الكتل الهوائية تكون كتلا هوائية صحراوية، ما يؤدي إلى أننا نشعر بأجواء حارة خلال فترة النهار في أغلب محافظات الجمهورية، فيما عدا المناطق الساحلية التي تكون أجواؤها من دافئة إلى مائلة للحرارة خلال فترات النهار.

وشدد على أنه من المتوقع أن تكون هناك شبورة صباحًا قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الأرصاد تكشف تفاصيل درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع



يوم الثلاثاء 16 أبريل 2024 من المتوقع أن تشهد حالة الطقس شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانا من 4 إلى 8 صباحا تقريبا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

يوم الأربعاء: تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد؛ تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة على فترات متقطعة.

الخميس والجمعة 18 و19 أبريل 2024: قد تشهد نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

يوم السبت 20 أبريل 2024: تشهد حالة الطقس نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

