الأرصاد تكشف سبب ارتفاع الحرارة (فيديو)

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، استمرار ارتفاع درجات الحرارة اليوم الاثنين، مؤكدة أن الحرارة أعلى من درجة إلى درجتين عن المعدل الطبيعي.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض على القناة الأولى اليوم الإثنين، أنه من المتوقع أن تكون درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 30 درجة مئوية نهارًا بسبب تأثر البلاد بالكتل الهوائية الصحراوية وهو ما يؤدي إلى ارتفاع قيم الحرارة.

وأشارت إلى أنه يوجد امتدادًا لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس بشكل كبير، ما يساعد على ارتفاع قيم الحرارة خلال فترة النهار وإحساسنا بالأجواء الحارة في معظم محافظات الجمهورية مثل الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء وأجواء ما بين الدافئة إلى مائلة للحرارة على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط في فترة النهار والظهيرة.

الأرصاد تكشف تفاصيل درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع

يوم الثلاثاء 16 أبريل 2024 من المتوقع أن تشهد حالة الطقس شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانا من 4 إلى 8 صباحا تقريبا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

يوم الأربعاء: تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد؛ تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة على فترات متقطعة.

الخميس والجمعة 18 و19 أبريل 2024: قد تشهد نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

يوم السبت 20 أبريل 2024: تشهد حالة الطقس نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.