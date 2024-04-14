الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال أسبوع.. تفاصيل

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس خلال الفترة المقبلة من الاثنين 15 أبريل 2024 إلى السبت 20 من نفس الشهر.

ومن المتوقع أن تشهد حالة الطقس ارتفاع في درجات الحرارة بمختلف محافظات الجمهورية لتصل لـ33 درجة على القاهرة، و38 على جنوب الصعيد.

حالة الطقس خلال أسبوع

الاثنين

من المتوقع أن تشهد طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، دافئ على السواحل الشمالية، مائل للبرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتتكون شبورة مائية، خلال حالة الطقس غدًا، من 4 إلى 8 صباحا تقريبا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، قد تكون كثيفة على مناطق من مدن القناة ووسط سيناء والسواحل الشمالية الشرقية.

وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

الثلاثاء

يوم الثلاثاء 16 أبريل 2024 من المتوقع أن تشهد حالة الطقس شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانا من 4 إلى 8 صباحا تقريبا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

الأربعاء

نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد؛ تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة على فترات متقطعة.

الخميس والجمعة

حالة الطقس يومي الخميس والجمعة 18 و19 أبريل 2024، قد تشهد نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

السبت

ويوم السبت 20 أبريل 2024، تشهد حالة الطقس نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.