انخفاض كبير .. أسعار الدواجن والبيض بالأسواق اليوم الإثنين 15-4-2024

شهدت أسعار الدواجن بالأسواق المحلية ومحلات التجزئة، تراجعًا كبيرًا مع بداية تعاملات اليوم الإثنين 15-4-2024، بقيمة 10 جنيهات ليتراوحت سعر الكيلو ما بين 80 إلى 83 جنيهًا، مع العلم أن هذه الأسعار قد تختلف من مكان لآخر.

أسعار الفراخ في بورصة الدواجن

أعلن بورصة الدواجن في صباح اليوم الإثنين عن أسعار الفراخ في الأسواق حيث تتراوح أسعار الفراخ كالتالي:

الفراخ الساسو من 83 إلى 85 جنيهًا في المزرعة، و 89 إلى 97 جنيهًا للمستهلك.

الدجاج الأمهات الأبيض بسعر 72 جنيهًا للكيلو في المزرعة، و 80 جنيهًا للكيلو في الأسواق.

الفراخ البلدي بسعر 107 جنيهًا في المزرعة، و 115 إلى 120 جنيهًا للكيلو في الأسواق.

أسعار البانية وأجزاء الدجاج

سجل سعر البانية اليوم في الأسواق ما بين 180 و 190 جنيهًا للكيلو الواحد، مع احتمالية اختلاف السعر بفارق بسيط حسب المنطقة السكنية. كما سجلت أجزاء الدجاج المختلفة اليوم الإثنين 15 إبريل 2024 هذه الأسعار في الأسواق:

أوراك الدجاج بسهر 97 إلى 100 جنيهًا للكيلو.

صدور الدجاج بسعر 142 جنيهًا.

الكبد والقوانص بسعر 105 جنيهًا للكيلو.

هياكل الدجاج بسعر 60 جنيهًا للكيلو.

كما وصل سعر جوز الحمام إلى 131 جنيهًا؛ وسعر البط 132 جنيهًا للكيلو؛ وسعر الأرانب 120 جنيهًا للكيلو.

أسعار البيض اليوم

استقرت أسعار كرتونة البيض اليوم الاثنين، فبلغت أسعار كرتونة البيض البلدي اليوم 162 جنيهًا في المزرعة لتصل إلى المستهلك بسعر 170 جنيهًا.

كما بلغت سعر كرتونة البيض الأحمر 156 جنيهًا في المزرعة لتصل إلى المستهلك بسعر 158 جنيهًا إلى 162 جنيهًا، وكرتونة البيض الأبيض 152 جنيهًا في المزرعة لتصل إلى المستهلك بسعر 159 جنيهًا إلى 160 جنيهًا.

وفي مطلع الشهر الجاري، أطلقت الحكومة بالتعاون مع منتجي الدواجن مبادرة "الاتحاد العام لمنتجي الدواجن" لخفض أسعار الدواجن والبيض بنسبة 10% إلى 15% كمرحلة أولى بدء العمل بها يوم 2 إبريل لتصل الدواجن إلى المستهلك بسعر 95 جنيهًا للكيلو محد أقصى و135 جنيهًا لكرتونة البيض. ومنذ ذلك الحين تشهد أسعار الدواجن تراجعًا بشكل مستمر.