بدء استعدادات موسم حصاد وتوريد القمح بمساحة ١٠ آلاف و٨٠٠ فدان بمطروح

أصدر اليوم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح توجيهات بالاستعداد والجاهزية لجهات المحافظة المعنية لبدء موسم حصاد وتوريد القمح لصومعة المحافظة بقرية الشمامة بمدينة الحمام، بسعة ٤٥ ألف طن، والاطمئنان على جاهزيتها مع بدء اللجان المعنية، والوقوف على مساحة الأراضى المزروعة بالقمح بالمحافظة والتى تقدر بمساحة 10 آلاف و800 فدان مروي بقري الخريجين ومدينة الحمام. مع التطلع لمزيد من كميات التوريد هذا العام للمنتج الاستراتيجى، وتوضيح أهمية تجميع القمح والاستفادة التى ستعود على المواطن والصالح العام من خلال توفير رغيف الخبز، و توعية المزارعين بعدم التسرع في الحصاد حفاظًا على مخزون القمح من الرطوبة.

وأكد محافظ مطروح جهود الدولة في زيادة الرقعة الزراعية والمساحات المزروعة خاصة بالقمح كمنتج استراتيجى مع الأحداث العالمية، والتيسير على المزارعين وأهمية تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح

من جانبه أوضح المهندس أحمد يوسف مدير عام مديرية الزراعة أن مساحة الأراضى المزروعة بالقمح المروية بقرى الخريجين ببنجر السكر بالحمام 9197 فدانًا و1590 فدانًا مرويًا بمدينتى الحمام والعلمين.

كما أضافت المهندسة "هند مساعد" مدير عام مديرية التموين بمطروح أنه مع استعدادات مديرية التموين لبدء استلام القمح المحلي موسم ٢٠٢٤ بعد صدور القرار الوزاري رقم ٥٥ لسنة ٢٠٢٤ الخاص بتداول الأقماح المحلية موسم ٢٠٢٤.

تم إخطار وزارة التموين بالمساحات المزروعة من القمح المحلي الموسم ۲۰۲٤ وكذلك الاحتياجات اللازمة من السولار المستخدم في عملية الحصاد، وكذلك إجراء المعاينات اللازمة للمواقع التخزينية التابعة للمحافظة وتحديد مدى جاهزيتها لاستقبال الأقماح للموسم الجديد وتم مخاطبة وزارة التموين بنتيجة المعاينة، كما تم مخاطبة الجهات المشاركة بلجان فرز واستلام القمح بالمواقع التخزينية والمكونة من مديرية التموين وهيئة سلامة الغذاء ومديرية الزراعة والصومعة وجمعية الوزانين وتم إخطار الوزارة بتلك اللجان استعداد لبدء موسم التوريد يوم 15 أبريل الجارى، مع تسليم محاضر فرز واستلام الأقماح لرئيس لجنة الاستلام بالصومعة، وتم أيضًا تشكيل غرفة عمليات خاصة بمتابعة توريد القمح بمديرية التموين وذلك لحل أي معوقات تواجه عملية التوريد بالتنسيق مع غرفة عمليات الوزارة.