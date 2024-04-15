مواقف سيرفيس الدقهلية فى قبضة السائقين والأجرة "بالمزاج"

سادت حالة من الغضب الشديد بين أهالي مركزى دكرنس وبنى عبيد بالدقهلية بسبب عدم التزام سائقى الميكروباص بتعريفة الأجرة المقررة من المحافظة وقيامهم برفع أسعار تعريفة الركوب عشوائيًا عقب انتهاء إجازة عيد الفطر وعودة المواطنين للعمل ومتابعة أشغالهم.

وشهدت مواقف السيرفيس داخل المحافظة، تحديدًا دكرنس وبني عبيد، مشادات كلامية واشتباكات بالأيدي بين المواطنين والسائقين وطالب الأهالى المسئولين بفرض رقابة مشددة على مواقف السيارات، وإلزام السائقين بالتعريفة المقررة لحماية البسطاء والغلابة. وأضافوا أين وعود الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أن ارتفاع أسعار الوقود لن يؤثر بدرجة كبيرة على أجرة نقل الركاب بالمحافظة، وتأكيده بوجود «سيطرة كاملة» على مواقف السيارات وغيرها، وإعلانه أنه لن يسمح بأن يُمس المواطن الدقهلاوى نتيجة ارتفاع أسعار الوقود حتى لا يُمس المواطن بضرر، نتيجة طمع السائقين وتوعده المخالفين بإجراءات مشددة.

وقال مصطفى النجار مقيم بقرية كفر الصلاحات التابعة لمركز بنى عبيد، إن سائقي خط “دكرنس – المنصورة”، رفعوا، تعريفة الركوب من 6.50 جنيهات إلى 12 جنيهًا مرة واحدة، ومن الصلاحات - ميت فارس من 2,50 جنيه إلى 5 جنيهات ومن الصلاخات - المنصورة من 8.50 جنيه إلى 10جنيهات ومن الصلاحات - ميت فارس 2,50 جنيه إلى خمس جنيهات ، وطالب النجار بتشديد الرقابة وتطبيق الأسعار إجباريًا على السائقين.

وأوضح خليل إبراهيم عطا المولى مقيم ببنى عبيد حرام اللى بيحصل معانا ده أين الرقابة المرورية كرهت اليوم الذى أنجبت فيه أولادى. عندى 3 طلاب فى جامعة المنصورة، الواحد منهم عشان يروح الجامعة، مطلوب منى أوفر له 100 جنيه للمواصلات والمصروفات الأخرى، يعنى 300 جنيه فى اليوم، وأنا أعمل فى محل ملابس ومرتبى 4500 جنيه، والآن طلبت منهم عدم الذهاب للجامعة إلا فى أيام محددة، وتابع لا يمكننى أن أستمر فى الصرف عليهم بهذه الطريقة، نجيب منين أنا كدة هدفع مرتبى مواصلات.. المسئولين لا يشعرون بالغلابة.

وأشاركريم الدين النعمان مقيم بدكرنس إلى مشكلة أخرى وهى أن بعض السائقين يخالفون خطوط السير المقررة فبدلًا من الذهاب إلى ميت محمود يتوجه إلى بنى عبيد من أجل مضاعفة الأجرة على الركاب ويكون هذا التأخير على حساب الأهالي فضلًا عن مضاعفة الأجرة على الركاب فى حالة وجود الركاب فى مرحلة متأخرة من الليل ولفت إلى أن بعض أصحاب سيارات "الميكروباص" يقومون بعمل موقف خاص بهم بعيدًا عن أعين المرور وتقسيم خطوط السير وإجبار الركاب على النزول فى مناطق بعيدة عن الموقف العمومي وتزيد الأعباء على الناس، ويستطرد في حديثه "أطالب بتطبيق القانون ووقف كل من يرتكب مخالفة لكن الموقف بلا رقابة نهائيًا"، كما طالبت من قبل رئيس المركز بتوفير ملصقات بقيمة التعريفة وتعليقها على سيارات "السرفيس".