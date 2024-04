علماء الفيزياء في مؤتمر الدراسات العليا بعلوم قناة السويس

تعقد كلية العلوم جامعة قناة السويس مؤتمرها السنوي السابع للبحوث الطلابية 2024 تحت عنوان "التحديات والإبداع: دور الذكاء الاصطناعي في تطوير العلوم" يوم الأربعاء ١٧ أبريل الجاري.

وفي سياق متصل تنظم كلية العلوم جامعة قناة السويس المؤتمر السنوي للدراسات العليا، والذي يُقام بمدرج ١ بكلية العلوم، يوم الثلاثاء الموافق 23 أبريل.

يحاضر به مجموعة من العلماء أبرزهم الدكتورة هبة محمد فهمي أستاذ الفيزياء الحيوية المساعد بجامعة القاهرة، وتلقي محاضرة بعنوان "تطبيقات الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي: تحديات وأخلاقيات". والدكتور وليد السيد محمود أستاذ علوم وهندسة المواد المساعد بقسم الفيزياء جامعة قناة السويس، ويلقي محاضرة بعنوان: Nanotechnology : where the field is going) والدكتورة أماني محمد حمد المدرس بقسم الفيزياء الحيوية بجامعة القاهرة، وتلقي محاضرة بعنوان:

Power of recycling waste cooking oil into biodiesel via green CaO-based eggshells/Ag heterogeneous nanocatalyst

يُقدم المؤتمر جائزة أفضل بحث مُشارك في كل مجال، وشهادة حضور لجميع المشاركين بالمؤتمر، بالإضافة إلى تصعيد المراكز الأولى للمشاركة في مؤتمر الجامعة 7 مايو القادم.

وعلى هامش المؤتمر يقام المعرض الفني للأعمال الطلابية، ويشارك بالمؤتمر متحدثون من مركز إبداع مصر الرقمي CRETIVA وتضامن وبنك مصر.