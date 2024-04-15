مدرب طائرة الأهلي: البطولة صعبة.. وضربة البداية قوية

قال فيرناندو مونزو، المدير الفني للفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي إن أجواء المنافسة في بطولة إفريقيا التي يستضيفها الأهلي دافع قوي من أجل مواصلة المشوار في البطولة وحصد اللقب.

‏‎وأكد فيرناندو أن البداية القوية للفريق أمام جرين تيم الكونغولي تعد بمثابة رسالة قوية لجميع فرق البطولة أنه لا بديل عن الفوز باللقب، وأن الفريق سيقدم أفضل ما لديه لتحقيق هذا الهدف، مبديا رضاه عن حالة اللاعبين بشكل عام.

‏‎وشدد على أن خبرات اللاعبين سلاح مهم في مواجهة باقي الفرق وستكون عاملا حاسما في التتويج باللقب الإفريقي.

الأهلي يلتقي الفتح المغربي في بطولة إفريقيا للكرة الطائرة

يلتقي الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي مع نظيره الفتح المغربي، اليوم الاثنين، ضمن منافسات المجموعة الأولى من دور المجموعات بالبطولة الإفريقية للأندية التي تقام في ضيافة النادي.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في الخامسة مساء اليوم على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر الجزيرة، ويسعى الأهلي بقيادة الإسباني فيرناندو مونيوز المدير الفني لمواصلة الانتصارات في البطولة.

وكان فريق رجال طائرة الأهلي قد فاز على جرين تيم الكونغولي بنتيجة 3-0 في المباراة الماضية.

وأسفرت قرعة البطولة عن تواجد الأهلي بالمجموعة الأولى إلى جانب فرق: الإسمنت الإثيوبي والعدالة ‏الكيني وجرين تيم الكونغولي والفتح المغربي.‏

مواعيد مباريات اليوم الثاني لبطولة إفريقيا للكرة الطائرة

جسجارا الراوندي X السجون الكيني (10 صباحًا - صالة الشهداء).

روكينزو البوروندي X ميناء دوالا الكاميروني (12 ظهرًا - صالة الشهداء).

ولايتا ديشا الإثيوبي X واتلمسام الجزائري (1 ظهرًا - صالة الأمير عبد الله الفيصل).

جرين تيم الكونغولي X الأسمنت الإثيوبي (2 ظهرًا - صالة الشهداء).

الشرطة الرواندي X الحرس الجمهوري الكونغولي (3 عصرًا - صالة الأمير عبد الله الفيصل).

الأهلي X الفتح المغربي (5 مساءً - صالة الأمير عبد الله الفيصل).

أمل البليدة الجزائري X اسبوار الكونغولي (6 مساءً - صالة الشهداء).

هيئة الموانئ الكيني X جامعة وولفز الزيمبابوي (8 مساءً - صالة الشهداء).

النصر الليبي X مولودية بو سالم التونسي (8 مساءً - صالة الأمير عبد الله الفيصل).

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