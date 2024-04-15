أسعار صرف الدولار الأمريكي بمستهل تعاملات اليوم الاثنين

أسعار صرف الدولار الأمريكي.. حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بالبنوك في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين مع عودة العمل بالبنوك بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.



وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار صرف الدولار اليوم:

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي نحو 47.52 جنيه للشراء، 47.66 جنيه للبيع.

وصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري نحو 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر نحو 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدور مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة نحو 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع.

وجاء سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي نحو 47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية نحو 47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع.

قرارات البنك المركزي

في 6 مارس الماضي، أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي رفع سعر الفائدة 6% مرة واحدة على الإيداع والاقراض ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%، فضًلا عن تحديد سعر صرف الجنيه وفقًا لاليات السوق، وذلك للسيطرة على التضخم، وتوحيد سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء، إضافة إلى تلبية متطلبات برنامج الإصلاح الاقتصادي.

الاقتصاد المحلي

ذكر البنك المركزي، أنه نظرًا لتأثر الاقتصاد المحلي في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي، واستمرت التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية في التراكم تزامنًا مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية.