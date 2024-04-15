القبض على تشكيل عصابي قتل سائق "توك توك" في الفيوم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، من القبض على تشكيل عصابي، قام بقتل طفل يعمل سائق توك توك يدعى "عبد الناصر مصطفي، بعد أن استدرجه أحدهما بحجة توصيلهما إلى إحدى المناطق المحددة لأرتكاب جريمتهم الشنعاء، وعندما وصل إلى منطقة الحادث، وقامو بضربه بآله حادة على منطقة الرأس والظهر والبطن حتى يتمكنوا من سرقة التوكتوك الخاص به.

كان اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من العميد محمد ثابت عطوة، مأمور مركز شرطة اطسا، يفيد العثور على جثة شاب مقتول وملقى بقطعة ارض زراعيه بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارة الإسعاف لمكان الواقعة، وتم انتشال الجثة ووضعها بمشرحة مستشفى إطسا المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

حيث كشفت التحريات الأولية، أن الصبى يعمل سائق توكتوك، وأنه تم استدراجه من قبل مجهولين من منطقة فوز إلى منطقة الشبلى ليلًا، ثم أنزل اللصوص الصبى من التوكتوك وانهالوا عليه بالضرب بآله حادة على منطقة الرأس والظهر والبطن، وسرقوا التوكتوك وألقوا جثمان الصبى في أحد الحقول الزراعية بالمنطقة لإبعاد التهمة عنهم.