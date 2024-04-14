علي معلول على رأس قائمة الأهلي لمباراة القمة

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة السويسري مارسيل كولر قائمته لمباراة القمة أمام الزمالك والمقرر لها مساء غدٍ الإثنين ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وتشهد قائمة الاهلي العديد من الغيابات المهمة في مقدمتها محمد الشناوي وياسر ابراهيم واليو ديانج ومروان عطية وحسين الشحات إضافة للجنوب أفريقي بيرسي تاو.

وتضم قائمة المارد الأحمر لمواجهة الزمالك كلا من:

‏قائمة الأهلي لمباراة القمة

حراسة المرمى: مصطفى شوبير - محمود الزنفلي- مصطفي مخلوف.

خط الدفاع: رامي ربيعة - محمد عبد المنعم- محمد هاني - علي معلول - محمود متولي- أكرم توفيق- كريم الدبيس- عمر كمال.

خط الوسط: أحمد نبيل "كوكا" - محمد مجدي "أفشة" - عمرو السولية- أحمد عبد القادر - طاهر محمد طاهر- كريم نيدفيد - رضا سليم.

خط الهجوم: أنتوني موديست - محمود عبد المنعم "كهربا" - وسام أبو علي.