ديربي الأهلي والزمالك.. أرقام واحصائيات قبل صدام الغد

يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي لمواجهة المنافس التقليدي، الزمالك في السابعة مساء غد الاثنين باستاد القاهرة الدولى، في اللقاء المؤجل من الأسبوع العاشر لمسابقة الدوري المصري.

ويحتل الأهلي المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 21 نقطة، وخاض المارد الأحمر في بطولة الدوري المصري هذا الموسم 10 مباريات فقط، حقق الفوز في 6 مباريات، وتعادل في 3، وخسر لقاء وحيد أمام البنك الأهلي، وانتهت بنتيجة 4-3.

سجل رجال المدرب السويسري مارسيل كولر، 23 هدفا، وتلقت شباك الفريق الأحمر 11 هدفا.

على جانب آخر، يتواجد فريق الزمالك في المركز الثاني عشر برصيد 18 نقطة، و خاض الزمالك في بطولة الدوري المصري هذا الموسم 12 مباراة، حقق الفوز في 5 مباريات، وتعادل في 3، وخسر 4 مباريات.

وتمكن رجال المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، 20 هدفا، وتلقت شباك الفريق الأبيض 13 هدفا.

وكشفت لجنة الحكام التابعة لاتحاد الكرة المصري عن تعيين إبراهيم نور الدين لإدارة مباراة القمة بين الزمالك والأهلى ضمن منافسات بطولة الدوري المصري.



ويعاون إبراهيم نور الدين في إدارة مباراة القمة كل من سامى هلهل وهانى عبد الفتاح، وأحمد الغندور حكما رابعا، محمد عادل حكما لتقنية الفيديو ومحمود أبو الرجال مساعد أول للتقنية الفيديو وعاطف حسين مساعد ثان.

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والزمالك في الدوري المصري، ويسبقها ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية