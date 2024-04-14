توابل صحية تساهم في فقدان الوزن

تُظهر الأبحاث أن بعض الأعشاب والتوابل لها دور هام في مساعدتك على تحقيق أهداف فقدان الوزن دون إضافة سعرات حرارية زائدة أو مكونات غير مرغوب فيها. من الأهمية بمكان الانتباه لاستشارة الطبيب قبل استخدام أي مكملات خاصة إذا كانت هناك مخاوف صحية أساسية أو استخدام أدوية.

توابل تقضي على الدهون

الكركم: يحتوي على الكركمين الذي يمكن أن يعزز حرق الدهون بزيادة الحرارة، كما أن له فوائد صحية أخرى مثل دعم صحة المخ وتنظيم الهرمونات.

القرفة: من التوابل التي تحتوي على مضادات الأكسدة وتساعد في توازن نسبة السكر في الدم، مما يقلل من الرغبة في تناول الطعام بشكل مفرط ويساعد في الشعور بالشبع لفترة أطول.

الحلبة: من التوابل التي تساعد في السيطرة على الشهية وتقليل كمية الطعام المستهلكة، مما يساهم في فقدان الوزن.

الفلفل الحار: من التوابل التي تحتوي على الكابسيسين الذي يزيد من حرارة الجسم، مما يساعد في تعزيز عملية الهضم وحرق المزيد من السعرات الحرارية.

الكمون: من التوابل التي تساعد في تسريع عملية فقدان الوزن وحرق الدهون، وقد أظهرت الدراسات أن إضافة ملعقة صغيرة يوميًا يمكن أن تساعد في حرق الدهون بنسبة تصل إلى ثلاثة أضعاف.

من ناحية أخرى، في فترة انقطاع الطمث، تشهد النساء تغيرات هرمونية وجسدية تؤثر على حياتهن اليومية، حيث يعاني العديد منهن من الهبات الساخنة، وهي ظاهرة تؤثر على نحو 85٪ منهن، وفقًا لـ onlymyhealth.

تتمثل الهبات الساخنة في تدفق مفاجئ للحرارة والدفء في الجسم، وتصاحبها التعرق وزيادة سرعة ضربات القلب واحمرار البشرة. ومن بين الأطعمة التي يُفضل تجنبها في هذه الفترة هي الأطعمة الحارة، حيث إن مادة الكابسيسين في الفلفل الحار قد تزيد من حدة الهبات الساخنة.

بالإضافة إلى ذلك، ينبغي تقليل تناول الكافيين، حيث إن كميات زائدة منه يمكن أن تزيد من تكرار الهبات الساخنة. وتشير الدراسات إلى أن الأطعمة المصنعة والحلويات السكرية والدهون الزائدة يمكن أن تزيد من شدة وتكرار الهبات الساخنة.

من الجانب الآخر، فإن البحوث تشير إلى أن تبني نظام غذائي متوازن يشمل الفواكه والخضار والحبوب الكاملة والبروتين الخالي من الدهون قد يكون مفيدًا في التحكم في الهبات الساخنة.