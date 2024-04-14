كيف تؤثر أمراض الفم على صحة القلب والأوعية الدموية؟

ترتبط حالة الأسنان واللثة والفم بالصحة العامة، ويرتبط تدهورها بخطر الإصابة بأمراض خطيرة مختلفة، وعلى وجه الخصوص، قام علماء من معهد البيولوجيا الجزيئية السريرية في جامعة كيل بتحليل حالة الأشخاص الذين يعانون من التهاب اللثة، وهو أحد المضاعفات التي تتميز بالتهاب جذر السن والأنسجة العظمية المحيطة به.

أسباب سرطان الفم

ونتيجة لذلك، اكتشفوا أن تطور التهاب اللثة ناجم عن نفس المتغير الجيني، الذي يحدد نشاطه قابلية الأشخاص للإصابة باحتشاء عضلة القلب، ونحن نتحدث عن قسم من الكروموسوم التاسع (9p21.3).

بالإضافة إلى ذلك، ترتبط حالة الأسنان بالتعرض لتصلب الشرايين - وهو تضييق مرضي للتجويف في الشرايين بسبب الرواسب الدهنية.

ولقد وجد العلماء أن الأشخاص الذين يعانون من أسنان سيئة هم أكثر عرضة لأن يصبحوا ضحايا لتراكم البلاك في الشرايين. علاوة على ذلك، تحتوي هذه اللويحات على نفس البكتيريا التي تعيش في تجويف الفم، ويعتقد الخبراء أن تدفق الدم يزداد سوءا بسبب عملهم.



اكتشاف آخر يتعلق بالأسنان السيئة يأتي من علماء في جامعة بوفالو وكلية هيوستن لطب الأسنان وجامعة ميشيغان، ووجد هؤلاء المتخصصون أن النساء المصابات بالتهاب اللثة لديهن خطر متزايد للإصابة بسرطان الثدي - مع هذا المرض يرتفع بنسبة 14٪.

وفي المقابل، تتيح لنا البيانات المتاحة اليوم رؤية العلاقة بين سوء صحة الأسنان وارتفاع خطر الإصابة بالسرطان لدى الرجال.

ما هو سرطان الفم



يُدعى السرطان الذي يظهر في داخل الغم بسرطان الفم أو سرطان جوف الفم.

سرطان الفم هو واحد من عدة أنواع من السرطانات التي تُجمع في فئة تُسمى بسرطانات الرأس والرقبة وعادة ما يُعالج سرطان الفم وسرطانات الرأس والرقبة الأخرى بشكل مماثل.

قد تَتضمن علامات وأعراض سرطان الفم ما يلي:

قرحة لا تلتئم في الشفاه أو داخل الفم

بقعة بيضاء أو حمراء في الجزء الداخلي من فمك

تخلخل الأسنان

نموًّا أو تكتلًا في فمك

ألمًا في الفم

ألم الأذن

صعوبة أو ألمًا عند البلع

من ناحية أخرى، في فترة انقطاع الطمث، تشهد النساء تغيرات هرمونية وجسدية تؤثر على حياتهن اليومية، حيث يعاني العديد منهن من الهبات الساخنة، وهي ظاهرة تؤثر على نحو 85٪ منهن، وفقًا لـ onlymyhealth.

تتمثل الهبات الساخنة في تدفق مفاجئ للحرارة والدفء في الجسم، وتصاحبها التعرق وزيادة سرعة ضربات القلب واحمرار البشرة. ومن بين الأطعمة التي يُفضل تجنبها في هذه الفترة هي الأطعمة الحارة، حيث إن مادة الكابسيسين في الفلفل الحار قد تزيد من حدة الهبات الساخنة.

بالإضافة إلى ذلك، ينبغي تقليل تناول الكافيين، حيث إن كميات زائدة منه يمكن أن تزيد من تكرار الهبات الساخنة. وتشير الدراسات إلى أن الأطعمة المصنعة والحلويات السكرية والدهون الزائدة يمكن أن تزيد من شدة وتكرار الهبات الساخنة.

من الجانب الآخر، فإن البحوث تشير إلى أن تبني نظام غذائي متوازن يشمل الفواكه والخضار والحبوب الكاملة والبروتين الخالي من الدهون قد يكون مفيدًا في التحكم في الهبات الساخنة.