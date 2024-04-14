عاجل
ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم.. تفاصيل
الأحد 14 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

المقاولون العرب يختتم تدريباته استعداد لبيراميدز بدوري نايل

المقاولون العرب
المقاولون العرب

اختتم فريق المقاولون العرب تدريباته استعدادا لمواجهة بيراميدز ضمن منافسات الدوري الممتاز، وأدى الفريق مرانا قويا شرح خلاله المدير الفني بعض الجمل الخططية للاعبين.

إقرأ أيضًا..

txt

تألق قطاع براعم نادى المقاولون العرب


ويستضيف المقاولون العرب نظيره بيراميدز في الرابعة عصر الاثنين على استاد الجبل الأخضر في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.
وعقد محمد عودة محاضرة مع لاعبي المقاولون العرب شدد من خلالها على أهمية مواجهة بيراميدز القوي والذي يقدم عروضا قوية للغاية ويتصدر جدول مسابقة الدوري الممتاز في موسمها الحالي.
وطالب محمد عودة لاعبي المقاولون العرب بضرورة التحلي بالروح القتالية أمام بيراميدز، من أجل اقتناص نقاط المباراة الثلاثة من أجل تحسين أوضاع الفريق في جدول ترتيب المسابقة.
وانتظم المقاولون العرب في معسكر مغلق بعد ختام المران من أجل مواجهة بيراميدز.

مواد متعلقة

كأس الرابطة.. المصري يتقدم على بيراميدز في الشوط الاول

تشكيل بيراميدز المتوقع لمواجهة المصري البورسعيدي الليلة

موعد مباراة المصري وبيراميدز في ربع نهائي كأس الرابطة

الوفد يقدم طرحاً وطنياً لإنقاذ الاقتصاد

قائمة بيراميدز لمواجهة المصري في كأس الرابطة

وزير السياحة يتابع تطورات تحسين العرض بالمقصد السياحي بشأن زيادة أعداد الغرف الفندقية

إعلان مواعيد مباريات دور ال 8 لبطولة كأس الرابطة

اليوم .. 4 مواجهات نارية في كأس الرابطة
الجريدة الورقية