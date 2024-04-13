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السبت 13 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تألق قطاع براعم نادى المقاولون العرب

المقاولون
المقاولون

حقق سباحى قطاع براعم الزعانف بنادى المقاولون العرب الرياضى مراكز متقدمة من خلال فعاليات مهرجان البراعم الثاني تحت رعاية إدارة النشاط الرياضي وجهاز السباحة حيث حقق سباحى تجهيزى الزعانف في سباق 50 متر زعانف أولاد 
مركز أول أسامه أحمد 
مركز ثانى عبد الرحمن أسامه
مركز ثالث محمد صبيح أمام
وفي سباق 50 متر زعانف بنات
مركز أول مرام مصطفى
مركز ثانى فريدة أحمد 
مركز ثالث ليان محمد
وفي سباق 50 متر رجلين زعانف أولاد 
مركز أول أسامه أحمد 
مركز ثانى عمر أحمد 
مركز ثالث محمد صبيح
وفي سباق 50 متر رجلين بنات
مركز أول ميار مصطفى
مركز ثانى مرام مصطفى
مركز ثالث فريدة أحمد 
وفي سباق 25 زعانف أولاد
مركز أول محمد حسن
مركز ثانى أنس وائل
مركز ثالث مالك عماد
مركز ثالث مكرر يامن أحمد 
وفي سباق 25 متر زعانف بنات
مركز أول نوران محمد
مركز ثانى يارا أحمد 
مركز ثالث هاجر أشرف 
وفي سباق 25 متر رجلين أولاد
مركز أول عمر أحمد 
مركز ثانى آدم محمود
مركز ثالث محمد حسن
وفي سباق 25 متر رجلين بنات
مركز أول نوران محمد
مركز ثانى ملك محمد
مركز ثالث هاجر أشرف 
مدربين الفريق
ك/يعقوب
ك/ يوسف
ك/ يوسف
مدير قطاع الزعانف ك/ إبراهيم مبارك
المدرب العام ك/ أحمد عبد الرحمن
المدير الإداري ك/ الشرقاوي
تحت قيادة رئيس الجهاز الدكتور/هانى فاروق.

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