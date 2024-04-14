الأحد 14 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

الداخلية تنظم زيارة لطلبة وأساتذة جامعة سوهاج لمركز إصلاح أخميم

بوابة الوفد الإلكترونية

إيماناً من وزارة الداخلية بإحترام حقوق الإنسان وإستمراراً فى تطبيق أساليب السياسة العقابية الحديثة وتطويرها بما يضمن الرعاية الشاملة للنزلاء وتأهيلهم لإعادة إنخراطهم بالمجتمع بإعتبارها ضرورة من ضرورات العمل الأمني.

 وفى ضوء مواصلة تنظيم الزيارات بمختلف مراكز الإصلاح والتأهيل.

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 فقد إستقبل قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية وفداً ضم الأستاذ الدكتور/ رئيس جامعة سوهاج ولفيف من الأساتذة والطلاب بالجامعة لزيارة مجمع مراكز إصلاح وتأهيل أخميم بسوهاج .

وقد إستهل الوفد الزائر الجولة بمشاهدة فيلماً تسجيلياً يبرز الدور الذى بذلته وزارة الداخلية فى تطبيق كافة أوجه الرعاية بمراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية.. كما قام الوفد بجولة تفقدية لعدد من المنشآت بمركز الإصلاح والتأهيل، شملت المركز الطبى المجهز بأحدث التجهيزات الطبية والإطلاع على جانب من الرعاية الطبية المقدمة للنزلاء والنزيلات.

كما تفقد الوفد أماكن الأنشطة الرياضية المتنوعة بالإضافة إلى (المطبخ –مبنىالتأهيل والتعليم الفنى والذى يضم قاعة الرسم والمشغولات اليدوية والمكتبة، ومبنى روضة الأطفال للنزيلات الحاضنات وأطفالهن).

كما تفقد الوفد غرف إعاشة النزيلات ومناقشة النزيلات حول أوضاعهن وتلقيهم أوجه الرعاية المختلفة بما يتوافق مع معايير حقوق الإنسان .. وإختتم الوفد زيارته بجولة تفقديةللمشروعات الزراعية المكشوفة والصوب.

هذا وقد لاقت الزيارة إستحساناً وإشادة من الحضور وأعربوا عن بالغ تقديرهم لوزارة الداخلية لما لمسوه من مهنية كافة العناصر الأمنية فى إدارة المؤسسات العقابية الحديثة بفكر مستنير وأن ما شاهدوه من أوجه رعاية وتأهيل مختلفة تُمثل إنجازاً وطنياً ونقلة نوعية تهدف لإعادة تأهيل وإصلاح وتصحيح مسار النزلاء لإدماجهم فى المجتمع.

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