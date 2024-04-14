الأحد 14 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

كشف ملابسات واقعة حدوث مشاجرة ووفاة عامل بالإسكندرية

بوابة الوفد الإلكترونية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات واقعة حدوث مشاجرة ووفاة عامل بالإسكندرية.

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ضبط 190 قضية مخدرات في حملة أمنية

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في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة سيدى جابر بمديرية أمن الإسكندرية بحدوث مشاجرة بدائرة القسم.

 بالإنتقال والفحص تبين حدوث المشاجرة بين كلٍ م نطرف أول (عامل" له معلومات جنائية"- به عدة جروح قطعية متفرقة بالجسم ، طرف ثانى (شخصين "لهما معلومات جنائية"–مصاب أحدهما بجرح طعنى بالجسم وتوفى عقب وصوله للمستشفى ) وجميعهم مقيمون بدائرة القسم.. بسبب حدوث  مشادة كلامية على خلفية خلافات سابقة بينهم تطورت لمشاجرة تبادلوا خلالها التعدىعلى بعضهم بإستخدام أسلحة بيضاء ، مما أدى لحدوث الإصابات المشار إليها والتى أودت بحياة المشار إليه.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة ، وبحوزتهما الأسلحة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياقٍ مُتصل، جدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.

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