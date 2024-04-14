نتنياهو وبعض الوزراء والساسة يصورون الهجمات الإيرانية "انتصارًا إسرائيليًا"

أكدت دانا أبوشمسية مراسلة "القاهرة الإخبارية" من تل أبيب، أن 300 هدف جاءت من إيران لاستهداف إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة من شمالها لجنوبها، بينها 170 مسيرة إيرانية لم تصل ولا واحدة منها للمجال الجوي الإسرائيلي، حيث تم اعتراضها من الحلفاء من بعض الدول في الإقليم.

وتابعت أبوشميسة خلال تصريحاته عبر فضائية “ القاهرة الإخبارية”، اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان الإسرائيلية والمتحدث باسم الجيش والعديد من الوزراء والساسة يصورون ما حدث أمس من إطلاق إيران مسيرات تجاه إسرائيل وعدم وصول أي واحدة منهم للمجال الجوي الإسرائيلي، بالنصر الإسرائيلي.

وأضافت أن رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال في مؤتمر صحفي كشف عن تطورات الأمور الميدانية التي حدثت أمس.

وواصلت أبوشميسة أن هناك 120 صاروخًا باليستيًا لم تدخل المجال الجوي الإسرائيلي، وإسقاط 25 صاروخ كروز، بينما سقطت 5 صواريخ كروز بالقاعدة العسكرية في صحراء النقب.

بابا الفاتيكان يحذر من دوامة العنف بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل

وفي سياق متصل، وجه بابا الفاتيكان فرنسيس الثاني، اليوم الأحد، "نداء ملحا" ضد "دوامة العنف" بعد الهجوم غير المسبوق بالصواريخ والطائرات المسيرة الذي شنته إيران على إسرائيل.

وحسب وكالة رويترز للأنباء، حث البابا فرنسيس إيران وإسرائيل اليوم الأحد على تجنب الأعمال التي يمكن أن تغذي "دوامة من العنف"و تهدد بجر الشرق الأوسط إلى مزيد من الصراع.

وأضاف للحجاج في ساحة القديس بطرس "كفى حرب، كفى هجمات، كفى عنف. نعم للحوار، نعم للسلام.

وأطلقت إيران وابلا من الطائرات المسيرة المتفجرة والصواريخ على إسرائيل في وقت متأخر أمس السبت في أول هجوم مباشر تشنه على إسرائيل بعد الغارة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في سوريا، مما يهدد بتصعيد كبير في ظل تعهد الولايات المتحدة بدعم "لا يتزعزع" لإسرائيل.

وعقب الهجوم، أعادت مطارات إسرائيل والأردن والعراق ولبنان فتح مجالها الجوي اليوم الأحد، بعد إغلاقها تزامنا خشية المسيّرات والصواريخ التي أطلقتها إيران على إسرائيل خلال الليل.

كما أعلن مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن واشنطن لن تدعم أي هجوم عسكري مضاد قد تشنه تل أبيب على طهران.

وقال المسئول الأمريكي لموقع (أكسيوس) إن بايدن وكبار مستشاريه يشعرون بقلق من أن يؤدي الرد الإسرائيلي إلى حرب إقليمية فضلا عن عواقب كارثية على المنطقة.