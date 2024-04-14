مركز بروكسل الدولي للبحوث: هجوم إيران على إسرائيل "مسرحية متفق عليها"

علق رمضان أبو جزر مدير مركز بروكسل الدولي للبحوث، على الهجوم الإيراني على إسرائيل، مشددًا على أنه بعد أيام من التهديدات الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية التي حرّفت الأنظار عن حجم الجريمة الكبيرة التي يرتكبها جيش الاحتلال في قطاع غزة انتهت المسرحية بهجوم علني مُتفق عليه.

الهجوم الإيراني الإسرائيلي

وشدد “أبو جزر” خلال مداخلة هاتفية له بقناة "إكسترا نيوز"، على أن هجوم إيران جاء من خلال عدد من الصواريخ الباليستية والمسيرات لم تُسفر عن أي خسرائر لدى دولة الاحتلال.

وأشار إلى أنه من كوارث الهجوم الإيراني على إسرائيل أنه أعطى لدولة الاحتلال شرعية في الدفاع عن نفسها وأصبحت في نظر الغرب ضحية بعدما كانت تُلام في الأشهر الماضية عما كانت تفعله في غزة والمنطقة بأكملها.

وأوضح أنها أعطت هزيمة أخرى للقوة الصاروخية الإيرانية التي كانت تُهدد بها كل دول المنطقة وليس فقط إسرائيل، مؤكدًا أن هذا الهجوم الفاشل رفع معنويات دولة الاحتلال وجنودها وشعبها، واستطاعت إيران أن تُعفي إسرائيل من ضغط دولي كبير كان يُمارس عليها من دول كانت حليفة لها عمليا، محور المُقاومة.

وتابع مدير مركز بروكسل الدولي للبحوث،: “يجب أن تتراجع تطلعات إيران من الوعود والتهديدات التي هددت بتدمير إسرائيل”.