الأحد 14 أبريل 2024
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

مصرع وإصابة 6 في حادث تصادم سيارتين بمرسي مطروح

أرشيفية
أرشيفية

لقيت أم مصرعها وأصيب 5 آخرون، بينهم 3 أطفال من أسرة واحدة، فى حادث تصادم سيارتين ملاكى بمدخل مدينة مرسى مطروح.

وكان مستشفى مرسى مطروح العام، إستقبل جثة هامدة باسم هنا م. ي 40 سنة، وكلا من إريام ع. ع 3 سنوات، آدم ع. ع 7 سنوات، روجينا ع. ع 22 سنة، وآسيل ع. ع 9 سنوات، وعابد ع 40 سنة مصابين بإشتباه ما بعد الارتجاج، نزيف بالمخ والبطن، كدمات وسحجات متعدده بالوجه والجسم وكسور.

وتم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين ميدانيا فى مكان الحادث ونقلهم بــ 5 وحدات إسعاف إلى مستشفى مرسى مطروح العام، ووضع جثمان الضحية بالمشرحة تحت تصرف مفتش الصحة والنيابة العامة.

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