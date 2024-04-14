مصرع وإصابة 6 في حادث تصادم سيارتين بمرسي مطروح

لقيت أم مصرعها وأصيب 5 آخرون، بينهم 3 أطفال من أسرة واحدة، فى حادث تصادم سيارتين ملاكى بمدخل مدينة مرسى مطروح.

وكان مستشفى مرسى مطروح العام، إستقبل جثة هامدة باسم هنا م. ي 40 سنة، وكلا من إريام ع. ع 3 سنوات، آدم ع. ع 7 سنوات، روجينا ع. ع 22 سنة، وآسيل ع. ع 9 سنوات، وعابد ع 40 سنة مصابين بإشتباه ما بعد الارتجاج، نزيف بالمخ والبطن، كدمات وسحجات متعدده بالوجه والجسم وكسور.

وتم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين ميدانيا فى مكان الحادث ونقلهم بــ 5 وحدات إسعاف إلى مستشفى مرسى مطروح العام، ووضع جثمان الضحية بالمشرحة تحت تصرف مفتش الصحة والنيابة العامة.