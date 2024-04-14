الصواريخ الإيرانية تحلق فوق البصرة العراقية

أفادت وسائل اعلام اسرائلية أن الصواريخ الإيرانية البالستية تحلق فوق محافظة البصرة العراقية، وأفاد مصدر عسكرى إسرائيلى قائلا: "الجيش" الإسرائيلي رفع تقديراته لوصول المسيرات الإيرانية ستقترب أولى الطائرات بدون طيار من إسرائيل قبل ساعة من الموعد المتوقع، في الساعة الواحدة صباحًا بالتوقيت المحلى.

يذكر أن البيت الأبيض أعلن أن إيران بدأت هجوما جويا على إسرائيل، وذلك وفقا لخبر عاجل على قناة القاهرة الإخبارية.

كما أفادت القناة، بأن البيت الأبيض قال إن مستشار الأمن القومي ونائبه أطلعا الرئيس بايدن على التطورات في الشرق الأوسط.

كما أفادت القناة بأن طائرات مقاتلة تابعة للقوات الجوية الأمريكية تحلق فوق العراق والأردن في محاولة لاعتراض الطائرات بدون طيار الإيرانية التي تحلق باتجاه إسرائيل.