إجراءات جديدة لمكافحة الغش في امتحانات الثانوية العامة 2024

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن اتخاذ إجراءات جديدة ومتطورة لمكافحة الغش الإلكتروني في امتحانات الثانوية العامة 2024.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تطبيق جميع الإجراءات القانونية ضد أي ظاهرة غش في امتحانات الثانوية العامة 2024 أيا كانت دون تهاون.

ونوهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ببذل كل الجهود الممكنة لضمان انتظام سير لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 وضمان تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

وأكدت وزارة التربية والتعليم عدم إدخار أي جهدا في سبيل تطوير المنظومة التعليمية وسير امتحانات الثانوية العامة 2024 وانضباط كل جوانبها.

ونبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 بحظر دخول الهواتف المحمولة والسماعات والساعات الإلكترونية.

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بوضع باركود على أوراق امتحانات الثانوية العامة 2024، أعلى وأسفل البابل شيت وورقة الإجابة للأسئلة المقالية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن وضع الباركود على أوراق امتحانات الثانوية العامة 2024 يستهدف تأمينها ومنع أي فرصة لتسريبها.

وذكرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنها شكلت لجنة مركزية بمقر ديوان عام الوزارة خلال الفترة من 13 يوليو 2023 وحتى 4 أكتوبر 2023 برئاسة خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات لفحص جميع طلبات تحويل طلاب الصف الثالث الثانوي.

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن اشتراط اللجنة تقديم جميع الأوراق الثبوتية اللازمة لاضطرار الطالب للنقل سواء داخل الإدارة التعليمية أو بين الإدارات داخل المديرية التعليمية أو من مديرية تعليمية إلى أخرى.

ولفتت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى تلقي اللجنة 12 ألف و375 طلب تحويل متنوع من طلاب الثانوية العامة بين المدارس داخل ذات الإدارة التعليمية أو بين الادارات المختلفة داخل ذات المديرية التعليمية أو بين المديريات التعليمية المختلفة.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى رفض جميع التحويلات المقدمة من طلاب الثانوية العامة لإدارات ومديريات تعليمية ومدارس محددة كان عليها كثافة في التحويلات الأعوام السابقة واتخاذ الاجراءات القانونية ضد أي تحويلات تمت بعيدا عن اللجنة المركزية بالوزارة.

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه عقب الفحص الدقيق لطلبات التحويل تم قبول 4 آلاف و824 طلب تحويل بناء على أوراق ثبوتية لأسباب النقل تنوعت بين نقل محل السكن أو نقل محل العمل.

ولفتت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى رفض 7 آلاف و551 طلب تحويل من طلاب الثانوية العامة 2024 لعدم وجود أسباب واضحة للنقل.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2024

تنطلق امتحانات الثانوية العامة، يوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2024 للمواد غير المضافة للمجموع.، أما امتحانات المواد المضافة للمجموع، فتنطلق يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 في لجان تقليدية مؤمنة ومراقبة بالمدارس.

وتستمر امتحانات الثانوية العامة 2024 حتى يوم السبت الموافق 20 يوليو بمادة الرياضيات التطبيقية للشعبة الرياضية.