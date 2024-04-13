جهود التعليم لتنظيم امتحانات الثانوية العامة 2024

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن جهودها لاتخاذ إجراءات تنظيم امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024 بشكل مبكر وانتهاجا لمبدأ الشفافية.

واستعرضت وزارة التربية والتعليم الجهود المبذولة من جانب الوزارة لضمان انضباط لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 بمختلف محافظات الجمهورية.

إجراءات تنظيم امتحانات الثانوية العامة 2024

وعرضت وزارة التربية والتعليم الإجراءات التي تم اتخاذها على مدار الشهور الماضية.

قامت وزارة التربية والتعليم بناء على توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتشكيل لجنة مركزية بمقر ديوان عام الوزارة خلال الفترة من 13 يوليو 2023 وحتى 4 أكتوبر 2023 برئاسة خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات لفحص جميع طلبات تحويل طلاب الصف الثالث الثانوي.

واشترطت اللجنة تقديم جميع الأوراق الثبوتية اللازمة لاضطرار الطالب للنقل سواء داخل الإدارة التعليمية أو بين الإدارات داخل المديرية التعليمية أو من مديرية تعليمية إلى أخرى.

وحرصت وزارة التعليم على التدقيق في كل الطلبات المقدمة للجنة والتي بلغ عددها ١٢٣٧٥ طلب تحويل متنوع بين المدارس داخل ذات الإدارة التعليمية أو بين الادارات المختلفة داخل ذات المديرية التعليمية أو بين المديريات التعليمية المختلفة.

كما حرصت وزارة التعليم على رفض جميع التحويلات المقدمة من طلاب الثانوية العامة لإدارات ومديريات تعليمية ومدارس محددة كان عليها كثافة في التحويلات الأعوام السابقة واتخاذ الاجراءات القانونية ضد أي تحويلات تمت بعيدا عن اللجنة المركزية بالوزارة.

وعقب الفحص الدقيق لطلبات التحويل تم قبول ٤٨٢٤ طلب تحويل بناء على أوراق ثبوتية لأسباب النقل تنوعت بين نقل محل السكن أو نقل محل العمل بينما تم رفض ٧٥٥١ طلب تحويل لعدم وجود أسباب واضحة للنقل.

وبالتوازي مع الإجراء السابق، تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لعقد امتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة، والتي من المقرر انطلاقها يوم ١٠ يونيو المقبل، وسط اتخاذ اجراءات جديدة ومتطورة لمكافحة الغش الإلكتروني بمختلف أشكاله إلى جانب سرعة تطبيق كافة الاجراءات القانونية ضد أي ظاهرة غش أيا كانت دون تهاون.

جاء ذلك حرصا من وزارة التعليم على بذل جميع الجهود الممكنة لضمان انتظام سير لجان امتحانات الثانوية العامة وضمان تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

وتؤكد وزارة التربية والتعليم أنها لا تدخر جهدا في سبيل تطوير المنظومة التعليمية وانضباط كل جوانبها، متمنية التوفيق والسداد لجميع الطلاب.