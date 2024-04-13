رفض 7551 طلب تحويل من طلاب الثانوية العامة 2024

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن رفض 7 آلاف و551 طلب تحويل من طلاب الثانوية العامة 2024 لعدم وجود أسباب واضحة للنقل.

جاء ذلك في إطار جهود وزارة التربية والتعليم لاتخاذ الإجراءات المنظمة لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024 بشكل مبكر وانتهاجا لمبدأ الشفافية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنها شكلت لجنة مركزية بمقر ديوان عام الوزارة خلال الفترة من 13 يوليو 2023 وحتى 4 أكتوبر 2023 برئاسة خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات لفحص جميع طلبات تحويل طلاب الصف الثالث الثانوي.

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن اشتراط اللجنة تقديم جميع الأوراق الثبوتية اللازمة لاضطرار الطالب للنقل سواء داخل الإدارة التعليمية أو بين الإدارات داخل المديرية التعليمية أو من مديرية تعليمية إلى أخرى.

12 ألف و375 طلب تحويل من طلاب الثانوية العامة

ولفتت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى تلقي اللجنة 12 ألف و375 طلب تحويل متنوع من طلاب الثانوية العامة بين المدارس داخل ذات الإدارة التعليمية أو بين الإدارات المختلفة داخل ذات المديرية التعليمية أو بين المديريات التعليمية المختلفة.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى رفض جميع التحويلات المقدمة من طلاب الثانوية العامة لإدارات ومديريات تعليمية ومدارس محددة كان عليها كثافة في التحويلات الأعوام السابقة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي تحويلات تمت بعيدا عن اللجنة المركزية بالوزارة.

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه عقب الفحص الدقيق لطلبات التحويل تم قبول 4 آلاف و824 طلب تحويل بناء على أوراق ثبوتية لأسباب النقل تنوعت بين نقل محل السكن أو نقل محل العمل.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2024

تنطلق امتحانات الثانوية العامة، يوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2024 للمواد غير المضافة للمجموع.، أما امتحانات المواد المضافة للمجموع، فتنطلق يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 في لجان تقليدية مؤمنة ومراقبة بالمدارس.

وتستمر امتحانات الثانوية العامة 2024 حتى يوم السبت الموافق 20 يوليو بمادة الرياضيات التطبيقية للشعبة الرياضية.

وتستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لعقد امتحانات الثانوية العامة وسط اتخاذ إجراءات جديدة ومتطورة لمكافحة الغش الإلكتروني بمختلف أشكاله إلى جانب سرعة تطبيق جميع الإجراءات القانونية ضد أي ظاهرة غش أيا كانت دون تهاون.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على بذل جميع الجهود الممكنة لضمان انتظام سير لجان امتحانات الثانوية العامة وضمان تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

