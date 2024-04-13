ميتا تحشو برنامج الدردشة الآلي في رسائل Instagram المباشرة

في يوم الجمعة، لاحظ الأشخاص عبر الويب إضافة جديدة إلى حسابهم على Instagram: Meta AI، وهو روبوت الدردشة للأغراض العامة الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي والذي يمكنه الإجابة على الأسئلة وكتابة الشعر وإنشاء الصور بمطالبة نصية بسيطة. هذه الخطوة ليست مفاجئة. كشفت Meta عن Meta AI في سبتمبر 2023 وأمضت الأشهر القليلة الماضية في إضافة برنامج الدردشة الآلي إلى منتجات مثل Facebook Messenger وWhatsApp، لذا فإن إضافته إلى Instagram تبدو أمرًا بديهيًا.



وقال متحدث باسم Meta لـ Engadget: "إن تجاربنا المولدة بالذكاء الاصطناعي قيد التطوير في مراحل مختلفة، ونحن نختبر مجموعة منها علنًا وبقدرة محدودة"، مما يشير إلى أنه ليس كل شخص لديه الميزة المتاحة حتى الآن. وقالت TechCrunch، التي لاحظت الأخبار لأول مرة، إن Meta AI كانت تظهر في شريط بحث Instagram. ولكن بالنسبة للبعض منا في موقع Engadget، ظهرت الميزة بالفعل في شريط البحث في صندوق الوارد للمراسلة المباشرة في Instagram.

النقر عليه يسمح لي ببدء محادثة مع Meta AI فقط أود أن أرسل رسالة مباشرة إلى صديق على Instagram. تمكنت من أن أطلب من برنامج الدردشة الآلي تعريفات للكلمات، واقتراح عناوين لبعض القصص التي أعمل عليها، وإنشاء صور للكلاب على ألواح التزلج. وتمكنت أيضًا من مطالبة Meta AI بالتوصية باستخدام Reels التي تحتوي على قطط، وهو ما تمكنت من القيام به بسهولة.

ولكن عندما طلب زميلي آرون سوبوريس من Meta AI في WhatsApp أن يوصي بـ Reels، أظهر له بعض Reels في هذا التطبيق أيضًا - مما يشير إلى أن الروبوت في Instagram لا يقوم حقًا بأي شيء خاص بـ Instagram. بدلاً من ذلك، تقوم Meta ببساطة بإدخال نفس برنامج الدردشة الآلي في كل تطبيق تمتلكه.

إذا قمت بالنقر فوق قائمة الهامبرغر داخل الروبوت، فسوف يعرض لك Meta AI أيضًا قائمة طويلة من الإجراءات المحتملة التي تطلب من الروبوت اتخاذها.

سيقدم Meta AI قائمة بالإجراءات التي يمكنك أن تطلب من الروبوت اتخاذها.



لا أعرف لماذا قد ترغب في أن يقترح برنامج الدردشة الآلي في Instagram نصائح للتعامل مع الخصم من بطاقة الائتمان، أو إجراء نقاش حول تمارين القلب مقابل الأوزان، أو اقتراح حيل للسفر بالنقاط. لكن النقطة المهمة هي أنه إذا كنت تريد ذلك، يمكنك ذلك.