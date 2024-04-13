رمضان عبد المعز يتساءل: "لماذا نقصّر فى العبادة بعد رمضان؟"

قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إننا نتعجب في أن شخصا في غير رمضان قصر، أما في رمضان يتعبد كثيرًا، متابعًا: “هو إيه بيحصل لنا بعد رمضان؟ بنعرف نطيع كويس ونصلي في رمضان، وليه منعرفش بعد رمضان”.

العبادات بعد رمضان:

وتابع خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون"، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم السبت، : "واحد راح لإبراهيم بن أدهم، وكان إماما وعابدا، وقال له: عاوز أصلي قيام الليل، أعمل ايه؟ قال لا تعصه بالنهار، في رمضان واحنا صايمين مفيش غيبة، وفيه غض بصر، وفي مساعدة للآخرين، وعشان كده كنا بنعرف نصلي قيام وتهجد".



وشدد على ضرورة أن نطيع الله عز وجل ووقتها ننتظر ملك الموت في أي وقت.

وتابع: رمضان عبدالمعز، :"طالما أنت مسلم وتؤدي حقوق الله وحقوق العباد ونفسك وأهلك، فيوم أن يأتي ملك الموت فمرحبا به في أي وقت".

أكد الشيخ رمضان عبدالمعز، أن الفرح والبهجة والسرور من العبادة في العيد، مشددًا على أن الفرح طاعة، مستشهدا بقوله تعالى: "قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ".

وكشف “عبدالمعز”، خلال حلقة اليوم من برنامج "لعلهم يفقهون"، والمُذاع على فضائية dmc، عن أسباب تحريم صوم يوم العيد، مشددًا على أنه يحرم صوم يوم العيد فهو يوم الفرح والبهجة والسرور وإعلان الخير وإفشاء السلام.

وتابع: "يوم العيد يوم يُلبس فيه أحسن وأجمل الثياب ويغتسل ويخرج من بيته إلى المصلى، حتى السيدات اللى عندها العذر الشهرى متصليش لكن تشهد الخير".

وفي وقت سابق، استنكر الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، ادعاء البعض أن الحجاب ليس فرضا لأن ذلك يخالف الشرع الذي أقر بفرضية الحجاب بصورة واضحة.



وقال رمضان عبدالمعز خلال برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع عبر شبكة قنوات الشركة المتحدة: "الحجاب فرض، اه فرض .. طيب ادعو لي أتحجب ..ماشى..إنما ناس تقول فرض إيه؟ وليه يعني؟ ده الحجاب حجاب القلب وربنا رب قلوب!! لا يا حاجة ..احنا هنسرح ببعض؟؟