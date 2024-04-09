رمضان عبدالمعز: الفرحة في العيد عبادة وطاعة

أكد الشيخ رمضان عبدالمعز، أن الفرح والبهجة والسرور من العبادة في العيد، مشددًا على أن الفرح طاعة، مستشهدا بقوله تعالى: "قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ".

صوم يوم العيد:

وكشف “عبدالمعز”، خلال حلقة اليوم من برنامج "لعلهم يفقهون"، والمُذاع على فضائية dmc، عن أسباب تحريم صوم يوم العيد، مشددًا على أنه يحرم صوم يوم العيد فهو يوم الفرح والبهجة والسرور وإعلان الخير وإفشاء السلام.

وتابع: "يوم العيد يوم يُلبس فيه أحسن وأجمل الثياب ويغتسل ويخرج من بيته إلى المصلى، حتى السيدات اللى عندها العذر الشهرى متصليش لكن تشهد الخير".

وفي وقت سابق، استنكر الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، ادعاء البعض أن الحجاب ليس فرضا لأن ذلك يخالف الشرع الذي أقر بفرضية الحجاب بصورة واضحة.

وقال رمضان عبدالمعز خلال برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع عبر شبكة قنوات الشركة المتحدة: "الحجاب فرض، اه فرض .. طيب ادعو لي أتحجب ..ماشى..إنما ناس تقول فرض إيه؟ وليه يعني؟ ده الحجاب حجاب القلب وربنا رب قلوب!! لا يا حاجة ..احنا هنسرح ببعض؟؟

وتابع: "الحرام حرام واحنا بنبعد عن الحرام ممكن يحصل حاجات كده ونعيط، ربنا غفور رحيم.. فيه ناس تقول مش بالصلاة ..طيب أومال بإيه؟، داعيا إلى الإذعان والانقياد التام لأوامر الله ورسوله".

أنواع الناس الذين ذكروا في سورة «الفاتحة» ثلاثة أصناف

وأوضح رمضان عبدالمعز أن أنواع الناس الذين ذكروا في سورة «الفاتحة» ثلاثة أصناف، الأول ناس استجابت سريعا ومشيت على الصراط، والنوع الثاني هم المغضوب عليهم أى الغاوين الذين عرفوا الحق فخالفوه، أما النوع الثالث هم الضالين الذين لم يعرفوا الحق ولم يجتهدوا في الحصول عليه.

والحجاب هو اللباس الشرعي الذي يستر رأس المرأة وجسدها حيث لا تبدي شيئًا منه، وأن لا يشف ولا يصف وهذا بمعنى أن لا يظهر شيء من الجسد من خلال الثوب، وأن لا يصف تفاصيل جسدها أبدًا لقوله تعالى:"وَإِذا قَرَأتَ القُرآنَ جَعَلنا بَينَكَ وَبَينَ الَّذينَ لا يُؤمِنونَ بِالآخِرَةِ حِجابًا مَستورًا".